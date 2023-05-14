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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غدًا .. حفل تأبين محمود بكري بنقابة الصحفيين

محمود بكري
محمود بكري
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تقيم نقابة الصحفيين في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين 22 مايو الجاري حفل تأبين للكاتب الصحفي الراحل الأستاذ محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية مساء الأربعاء 10 مايو بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة.
يشارك في حفل التأبين نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وأسرة وزملاء الفقيد الراحل من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.     

الكاتب الصحفي محمود بكري نقابة الصحفيين