غدًا .. حفل تأبين محمود بكري بنقابة الصحفيين

تقيم نقابة الصحفيين في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين 22 مايو الجاري حفل تأبين للكاتب الصحفي الراحل الأستاذ محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية مساء الأربعاء 10 مايو بعد رحلة عطاء حافلة في بلاط صاحبة الجلالة.

يشارك في حفل التأبين نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وأسرة وزملاء الفقيد الراحل من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.