رئيس جامعة المنوفية يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مدن ومراكز المحافظة، لبحث سبل التعاون والارتقاء بخدمات الجامعة التعليمية والمجتمعية والبحثية المقدمة لأهالي المحافظة.

تم مناقشة سبل الارتقاء بالرعاية الصحية والخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة ودعم إنشاء المدينة الطبية الجديدة المزمع إنشاؤها على مساحة 5 أفدنة ملاصقة لمنشآت كلية الطب والمستشفيات الجامعية.

حيث التقى رئيس الجامعة بنواب الشعب على مائدة حوار موسعة لتبادل الرؤى حول النهوض بالجامعة والمجتمع بحضور الدكتورة نانسي أسعد والدكتور صبحي شرف نائبا رئيس الجامعة والدكتور ناصر عبد الباري عميد كلية الطب والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة.

رحب رئيس الجامعة بضيوف الجامعة معربا عن سعادته بهذا اللقاء الهام والذي حرص على الترتيب له منذ توليه رئاسة الجامعة تأكيدا على أهمية التواصل المستمر مع جميع الجهات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظة للصالح العام، مشيرا إلى أن محافظة المنوفية تمتاز بطابع خاص وتعد من المحافظة المحبة للعلم والتعليم ولها أياد بيضاء على التعليم في مصر وبها أقل نسبة أمية على مستوى المحافظات، وهي المحافظة الوحيدة التي تضم جامعتين حكوميتين وجامعة أهلية، مؤكدا أن هذا يعود إلى تكاتف الجميع لدعم مسيرة التعليم، مؤكدا على أن للجامعات أدوارا متعددة للنهوض بالمجتمع منها التعليمي والبحثي والمجتمعي.

وأضاف القاصد أن دور الجامعات يتطور على مر السنوات حتى وصلنا للجيل الرابعة حيث أصبح دور الجامعات لا يقتصر فقط على التعليم بل شمل البحث العلمي والمشاركة المجتمعية وإنشاء شركات منتجة، ودعا القاصد إلي ضرورة التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي في مجال البحث العلمي والاستفادة من الجامعة كبيت خبرة بالمحافظة التي تمتلك العديد من الوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الاستشارات الهندسية والإلكترونية، موضحا أن الجامعة قادرة على تقديم خدمات متميزة في كل المجالات والتعاون للنهوض بالمحافظة.

وأكد القاصد على أهمية دعم نواب الشعب لإنشاء المشروعات الجامعية وتنفيذها حتى تأتي ثمارها وتقدم الخدمة المجتمعية المنشودة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من ٨٠٪ من إنشاءات وتجهيزات جامعة المنوفية الأهلية، ومشيرا إلى أنه سيتم إضافة 10 برامج دراسية العام القادم بها، مما يتطلب النهوض بالخدمات التعليمية والتدريبية للطلاب بجامعة المنوفية والجامعة الأهلية مؤكدا أن الجامعة تسابق الزمن لإنجاز المشروعات المستقبلية ومنها إنشاء المدينة الطبية، مما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع للتغلب على كافة التحديات والمعوقات حتى يتم إنشاء المدينة الطبية التي ستحدث طفرة كبيرة في تقديم الخدمة الطبية والتعليمية لمواطني المنوفية والمحافظات المجاورة، لما سيمثله المشروع من تقديم خدمات نوعية جديدة تقدم لأول مرة داخل نطاق محافظة المنوفية وتقديم المزيد من الخدمة الطبية المتميزة في ظل توفير الإمكانيات المتوقعة من هذه التوسعات.

كما أعرب نواب الشعب عن سعادتهم بالتعاون البناء مع جامعة المنوفية ودعم مسيرتها العلمية والمجتمعية للارتقاء بالمحافظة مؤكدين دعمهم الكامل للجامعة، ووجهوا الشكر لرئيس الجامعة على دعوتهم للحوار وتبادل الرؤى للنهوض بالمجتمع من خلال جامعة المنوفية.

حضر اللقاء الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسي، سعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة والمحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد.