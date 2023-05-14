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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يهزم وداد سمارة المغربي في كأس الكئوس الأفريقية لليد

يد الزمالك
يد الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي فريق وداد سمارة المغربي بنتيجة 38-17 وذلك في آخر مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تقام في مصر.

تقدم الفارس الأبيض في الشوط الأول بنتيجة  16-8.

من المقرر أن يواجه الفريق الأبيض غدا الاثنين فريق كيركوس الإثيوبي في دور الـ 8 من البطولة، حيث تنطلق المباراة في الواحدة ظهرا علي صالة النادي الأهلي.

يقود الفريق فنيا: أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

نادي الزمالك سمارة المغربي كأس الكؤوس الأفريقية