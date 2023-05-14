الزمالك يهزم وداد سمارة المغربي في كأس الكئوس الأفريقية لليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي فريق وداد سمارة المغربي بنتيجة 38-17 وذلك في آخر مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تقام في مصر.

تقدم الفارس الأبيض في الشوط الأول بنتيجة 16-8.

من المقرر أن يواجه الفريق الأبيض غدا الاثنين فريق كيركوس الإثيوبي في دور الـ 8 من البطولة، حيث تنطلق المباراة في الواحدة ظهرا علي صالة النادي الأهلي.

يقود الفريق فنيا: أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.