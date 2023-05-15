حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 15 مايو 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس المتوقع، اليوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023 حيث يتوقع تشكل شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق محددة في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستكون دافئة على السواحل الشمالية، وحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، فيما ستشهد محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة حتى بداية ساعات المساء. ومن المتوقع أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.