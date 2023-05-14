الرئيس الفلسطيني ينعى المناضل منذر صلاح

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى أبناء الشعب الفلسطيني، المناضل الوطني الدكتور منذر صلاح، الذي تُوفي في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأحد، بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء.

وأثنى أبو مازن على مناقب المناضل الوطني الكبير، وما تركه من إرث نضالي وعلمي وتربوي ومعرفي، سيظل ملهما للأجيال القادمة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الراحل منذر صلاح عضو المجلس الوطني، هو رئيس جامعة النجاح الوطنية الأسبق، ورئيس الجامعة العربية الأمريكية (2005-2007) ووزير التعليم العالي الأسبق.