محافظ الفيوم يتفقد مزارع الإنتاج النباتي والحيواني| صور

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، مزارع الإنتاج النباتي والحيواني التابعة للجامعة بمنطقتي دار الرماد ودمو.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور محمود علي عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور جمال محمود مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.



وتابع محافظ الفيوم، ورئيس الجامعة، أعمال "دراس" القمح بمزرعة جامعة الفيوم بمنطقة دار الرماد، المقامة على مساحة 23 فداناً، منها 8 أفدنة منزرعة بمحصول القمح، واستمع المحافظ، لشرح حول إنتاج المزرعة من المحاصيل المختلفة، ومنها القمح الذي بلغ متوسط إنتاجيته 18 أردباً للفدان الواحد.

عقب ذلك، تفقد محافظ الفيوم، ورئيس الجامعة، مزارع الإنتاج الحيواني بالمركز الاستشاري للدراسات والخدمات الزراعية، التابع لكلية الزراعة، والمقام على مساحة 100 فدان بمنطقة دمو، واستمع المحافظ لشرح حول مكونات المركز الذي يضم وحدة إنتاج حيواني، ووحدة إنتاج نباتي، ووحدة إنتاج دواجن، ووحدة إنتاج نباتات الزينة، ووحدة الاستزراع السمكي، ووحدة تدوير المخلفات الزراعية.

كما تفقد المحافظ، مزارع الإنتاج الحيواني من الأبقار والأغنام والجاموس، وتفقد مبنى كلية الثروة السمكية، وناقش رئيس جامعة الفيوم، في آليات إنهاء مشكلة توصيل الصرف الصحي، والكهرباء للمبنى، ودراسة إعادة استغلال المبنى لإحدى كليات الجامعة.

وأكد "الأنصاري" على التعاون الوثيق بين محافظة وجامعة الفيوم، بوصفهما جناحي التنمية على أرض المحافظة، مشيراً إلى استفادة المحافظة في تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية، من الكوادر العلمية بالجامعة.

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