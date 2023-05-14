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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جنات تطرح أحدث أغنياتها وكأنك سكر يوم 21 مايو

وكأنك سكر
وكأنك سكر
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تستعد الفنانة المغربية جنات لطرح أغنية جديدة بعنوان وكأنك سكر على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية يوم 21 مايو الجاري، وتتعاون جنات في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف. 

ومن ناحية أخرى، احتفلت جنات مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها التي تحمل اسمها، وأهدتها أغنية غنتها خصيصًا لها، وسيطرت على الأجواء حالة من البهجة والسعادة التي جمعتها بابنتها.

وطرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "التفاح والفراولة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.

جنات وكأنك سكر أحمد عيسى التفاح والفراولة