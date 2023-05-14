رئيس البورصة السلعية: الموافقة علي مشاركة اتحاد منتجي الدواجن بجلسات تداول الذرة الصفراء

وافقت البورصة السلعية علي مطالب الاتحاد العام منتجي الدواجن بزيادة الكميات المحددة لمصانع الاعلاف المسموح لها بالمشاركة في جلسات تداول الذرة الصفراء إلى 1000طن كحد أقصى بدلا من 100طن أعلن عنها مع بداية بدء التداول في شهر أبريل الماضي

قال إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية، إنه تم الموافقة علي مطالب اتحاد منتجي الدواجن والسماح لمصانع الاعلاف ذات الطاقة الإنتاجية حتي 1000طن المشاركة في جلسات تداول الذرة الصفراء

أضاف أنه تم أيضا زيادة عدد رؤس الطير المسموح بها لشركات الأعلاف التي تمتلك مزراع بطاقة 50الف طائر مقابل 25 الف طائر للمشاركة في الجلسات

أوضح عشماوي أن تلك القرارات سيكون لها مردود إيجابي علي زيادة أعداد المشاركين في جلسات البورصة السلعية. المسجلين في البورصة للاستفادة من طرح الذرة الصفراء

تابع أن هناك نحو 60 مصنع أعلاف مسجلين في البورصة السلعية في الوقت الحالي منهم من تم قبوله بالفعل ومنهم من يستوفي كافة الأوراق الخاصة بالتسجيل .

أشار إلي أن الكميات التي تم بيعها منذ بداية. طرح الذرة الصفراء علي البورصة السلعية وحتي الاسبوع الماضي 8الاف طن بأسعار تترواح بين 13.5 و13.6الف جنيه للطن لنحو 30مصنع علف

وكانت وزارة التموين قررت الشهر الماضي عن طرح كميات من المخزون لديها من نحو 110الف طن من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة "طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم" لتحويلها الى علف للدواجن لصالح صغار المربيين.