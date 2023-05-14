فريق سيدات سلة الأهلي بطلا لدوري السوبر.. "صور"

توج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بلقب دوري سوبر السلة بعد الفوز على فريق الجزيرة، بنتيجة 81-53 مساء اليوم الأحد ضمن ثالث مباريات “البلاي أوف 5” من نهائي بطولة دوري السوبر والتي اقيمت على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وحسمت سيدات سلة الأهلي، بقيادة المدير الفني طارق خيري لقب دوري السوبر بعد الفوز في المباراة الثالثة على التوالي في “البلاي أوف 5”.

كان فريق سيدات سلة الأهلي فاز على الجزيرة في المباراة الأولى بنتيجة 90-56 وفي المواجهة الثانية بنتيجة 74-72.

وتمكن فريق سيدات سلة الأهلي من حصد البطولة الخامسة هذا الموسم بعدما التتويج بألقاب، منطقة القاهرة ودوري المرتبط وكأس السوبر وكأس مصر ليؤكدن التفوق المحلي خلال هذا الموسم، وكرر فريق سيدات السلة بالقلعة الحمراء إنجاز فريق سلة الرجال خلال الموسم الماضي الذي حقق خماسية تاريخيه.



