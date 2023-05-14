إيلى حاتم يكتب: نحو عالم جديد حر (1)

الأحد 14/مايو/2023 - 07:56 م

انتهاء الاستقطاب الثنائى أدى إلى إعادة التوازن العالمى وصعود قوى جديدة

فكرة «الإمارة الإسلامية» ظهرت فى داغستان وتبناها «داعش» تحت تأثير السلفية والإخوان

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، انقسم العالم تدريجيًا إلى كتلتين: «العالم الحر» فى الغرب و«العالم الشمولى» فى الشرق. وتميزت الأخيرة بانعدام الحرية والمبادرة الخاصة، مع سيطرة السلطات العامة على جميع الأنشطة الخاصة. تمت مراقبة الأفراد والسيطرة على حريتهم فى التعبير دكتاتورية فكر واحد، بما فى ذلك وسائل الإعلام.

باعتبارى شخصًا لا يستطيع دعم هذا المفهوم الشمولي، فقد حاربت ضده بصفتى عضوًا فى الرابطة العالمية المناهضة للشيوعية ودعمت حركات مثل النقابة العمالية المستقلة فى بولندا. لقد شعرت بسعادة غامرة لرؤية سقوط الاتحاد السوفيتى واختفاء العالم الشمولي.

ومع ذلك، فإن حماسى لم يدم طويلا. لم تؤد نهاية القطبية الثنائية إلى تحرير المجتمع، حيث ظهر عالم أحادى القطب بدكتاتورية خفية. لقد خان «العالم الحر»السابق قيمه، حيث أصبحت المجتمعات آلية ومنفصلة عن هوياتها بسبب العولمة. هذه الظاهرة حرمت الأفراد من خصوصياتهم وحرياتهم، مما أدى إلى شمولية كوكبية مماثلة لما تم معارضة فترة القطبين. فقدت الدول سيادتها تدريجيًا بسبب المعايير فوق الوطنية المفروضة دون موافقة. تم استخدام أحداث مثل هجمات الحادى عشر من سبتمبر فى الولايات المتحدة لتعزيز السيطرة على المجتمع المعولم.

اليوم، يتم تتبع العمليات المالية والمعاملات التجارية والأنشطة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعناية، بينما يستمر الاتجار على نطاق واسع وغسل الكارتلات والتهرب الضريبى للشركات متعددة الجنسيات دون عواقب. أثرت العولمة والتطورات التكنولوجية أيضًا على الحريات الفردية، مما أدى إلى الشعور بالخوف والخضوع لنظام رقابة صارمة، لا سيما فى «العالم الحر» السابق والدول المهيمنة عليه.

لقد أدى انتهاء الاستقطاب الثنائى إلى اختلال التوازن العالمى وصعود قوة مهيمنة، مما يفرض ديكتاتوريتها على الكوكب بأسره من خلال الاستفادة من موقعها كزعيم سابق لـ«العالم الحر» والمنتصر فى «العالم الشمولى» القديم. هذه القوة هى الولايات المتحدة الأمريكية، التى نصبت نفسها «شرطى العالم» منذ اتفاقيات دايتون التى أنهت الحرب فى يوغوسلافيا. أثارت واشنطن الحرب فى يوغوسلافيا، وكذلك الوضع الحالى فى أوكرانيا، لمنع تحالفها مع الاتحاد الروسى وبالتالى منع عودة موسكو إلى الساحة الدولية.

هذه الاستراتيجية، التى تم تعزيزها من خلال التلاعب الناجح بالدين لأغراض سياسية، لا سيما فى أفغانستان، استخدمت أيضًا من قبل الولايات المتحدة لتحقيق نفس الهدف فى الشيشان والبوسنة وداغستان ومناطق أخرى.

ظهرت فكرة «الإمارة الإسلامية» للمرة الأولى فى داغستان، ثم تبناها وطورها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) تحت تأثير الحركة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين. جاء تنظيم داعش خلفا للقاعدة التى تم تشكيلها وتطويرها تحت إشراف الخدمات الأمريكية، كرد على استراتيجيتها فى استخدام العوامل الدينية لأغراض سياسية.

إن الروابط بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وأسامة بن لادن موثقة جيدًا، حيث إن اسمه الرمزى داخل الوكالة كان «تيم عثمان». كانت مهمته نشر أيديولوجية سياسية من خلال الاستفادة من الدين الإسلامي، ولا سيما المدرسة السلفية، لأغراض سياسية. سمحت هذه الاستراتيجية للأمريكيين بهزيمة الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان.

بعد الحرب فى أفغانستان وسقوط الاتحاد السوفيتي، انتقل أسامة بن لادن بسرعة إلى البلدان التى كانت فى السابق جزءًا من الاتحاد السوفيتي، حيث كان غالبية السكان مسلمين. وتجدر الإشارة إلى أن الشعائر الإسلامية التى مارسها هؤلاء السكان قبل غزوهم من قبل الاتحاد السوفيتى كانت صوفية. أثارت الدعاية السلفية، الموجهة بدقة من قبل الخدمات الأمريكية فى ذلك الوقت، تطرفهم وتحولهم إلى المذهب الحنبلى الذى يعارض الممارسات الصوفية. وتجدر الإشارة إلى أن «المجاهدين» الأفغان، الذين تدربوا على الحرب فى أفغانستان على يد «مكتب الخدمات» سلف القاعدة، وتشرف عليهم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أرسلوا للقتال فى البوسنة وكوسوفو.

وهكذا، فإن الأمريكيين، الذين خلفوا البريطانيين كقادة «للعالم الأنجلو ساكسونى» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قد جربوا وطوروا استراتيجية للاستفادة من الدين أو المجتمع والعوامل العرقية لأغراض سياسية فى أجزاء مختلفة من العالم.

انقسام وحكم

فى عامى ١٩٦٣ و١٩٧٤، أثارت الولايات المتحدة صراعًا فى قبرص بين المجتمعين اليونانى والقبارصة الأتراك، بعد أن أصبح المونسنيور مكاريوس أحد الرموز الرمزية لحركة عدم الانحياز، التى كانت تعتبر فى ذلك الوقت حركة تابعة لموسكو. أشعلت المخابرات الأمريكية، إلى جانب الموساد الإسرائيلي، سلسلة من الصراعات فى لبنان عام ١٩٧٥، مستغلة نموذجها السياسى والاجتماعي، وتحويله إلى ساحة اختبار لزعزعة استقرار جميع دول الشرقين الأدنى والأوسط.

بدأوا بإثارة الصراع بين اللاجئين الفلسطينيين المرحلين من إسرائيل منذ عام ١٩٤٧ واللبنانيين. وكانت الأجهزة الأمريكية البريطانية قد همست للملك حسين بمعلومات كاذبة عن مشروع للإطاحة بالنظام الملكى الهاشمى من قبل الفلسطينيين، مما تسبب فى صراع مماثل بين الفلسطينيين المبعدين إلى الأردن والملك حسين. وفى لبنان، قامت أجهزة المخابرات الأمريكية وعملاء الموساد الإسرائيلى بتنفيذ دعاية مماثلة لإثارة الرعب، التى تولدت عن إشاعة مشروع لطرد اللبنانيين من بلادهم، والتى ستصبح حينها الوطن الفلسطينى البديل.

أدى هذا الصراع العسكرى اللبنانى الفلسطينى إلى زعزعة استقرار لبنان وإضعاف الدولة ومؤسساتها ونشر السلاح فى أيدى المدنيين والأحزاب السياسية التى تحولت إلى ميليشيات. خلال فترة الاستقطاب الثنائى، وفى خضم الحرب الباردة، حصل الفلسطينيون على أسلحة من الكتلة السوفيتية، بينما تسلمت الأحزاب السياسية اللبنانية، التى تحولت إلى ميليشيات، أسلحة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عبر عملائها، ومنهم لبنانى أرمنى تزوج من ابنة قائد الأسطول السادس الأمريكي.

حملة دعائية كبيرة قادتها، من جهة، شائعات تنتشر بين مختلف الطوائف، ومن جهة أخرى، من خلال وسائل الإعلام المخترقة من قبل «الصحفيين» الذين كانوا فى الواقع عملاء للموساد الإسرائيلي، نجحت فى بث الفتنة بين الطوائف اللبنانية.

وعندما اندلعت الحرب الأهلية فى لبنان، هاجر العديد من هؤلاء الصحفيين البارزين إلى فرنسا ووجدوا أدوارًا متطابقة فى وسائل الإعلام الفرنسية. لقد زرعوا الفتنة فى فرنسا بنفس الأساليب والخطابات التى استخدموها فى لبنان.

كان هدف الأمريكيين والصهاينة إضعاف الدول فى هذه المنطقة من العالم من خلال خلق صراعات طائفية أو عرقية. إن ظهور هذه الصراعات لن يخدم إلا مصالح إسرائيل، الحليف الرئيسى للأمريكيين، ويبرهن على عدم قدرة المجتمعات متعددة الطوائف والأعراق على ترسيخ نفسها كدول. استغل الصهاينة الشعور بالخوف الناتج عن هذا الوضع غير المستقر والعدائى لخلق تماسك اجتماعى داخل الكيان الذى فرضوه فى فلسطين.

فى عام ١٩٧٩، نجح الأمريكيون فى استغلال العامل الدينى فى كل من أفغانستان وإيران، مستخدمين نفس الاستراتيجية المعتمدة فى لبنان، من خلال الدعاية والتكائد من قبل أجهزتهم السرية. كان من المفترض أن يسمح سقوط شاه إيران، الحليف المخلص للغرب، فى نظرهم بإقامة نظام دينى إيرانى تابع لواشنطن ولكنه قادر أيضًا على زرع التوتر بين المسلمين السنة والشيعة لزعزعة استقرار شعب الشرق الأوسط بأكمله.

تمت الإطاحة بالنظام الملكى الإيراني، وإعلان «جمهورية إسلامية»، لكن النتيجة النهائية لم تكن متوقعة، ودخل الخمينى فى صراع مع واشنطن. واجه هؤلاء صعوبات فى خلق توترات على أساس مجتمعى وديني. علاوة على ذلك، حالت الحرب العراقية الإيرانية دون تصدير الثورة الإسلامية إلى دول أخرى، ولا سيما دول الخليج.

بروباجاندا وقوة ناعمة

بعد أن أصبحت القوة العظمى فى العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، تبنت الولايات المتحدة الأمريكية طريقة جديدة للدعاية تُعرف بالقوة الناعمة. استخدم هذا النهج موارد مالية وتكنولوجية واسعة النطاق لممارسة تأثير على نطاق عالمي. كانت دول أوروبا الشرقية التى ليس لديها أصول مجتمعية، مثل دول البلطيق وبولندا وأوكرانيا ومولدوفا ومقدونيا، مستهدفة بشكل خاص بهذه الاستراتيجية. إلى جانب التلاعب بالعوامل الدينية لأغراض سياسية من أجل زرع الفتنة. تتمتع هذه المنطقة بتاريخ من الصراعات الطائفية والدينية، لا سيما فى البلقان والبلدان ذات المجتمعات الدينية أو العرقية المختلفة.

من أجل تفكيك يوغوسلافيا ومنعها من تشكيل تحالف قوى مع روسيا، استغلت الولايات المتحدة العوامل الدينية والمجتمعية والعرقية. أدى ذلك إلى نشوب صراعات بين الصرب الأرثوذكس والكروات من الكاثوليك، وكذلك بين الصرب (من الديانة المسيحية) والبوسنيين (من الديانة الإسلامية). استخدمت الولايات المتحدة أيضًا تيارًا أيديولوجيًا قائمًا على مبادئ معينة من السلفية لزعزعة استقرار البلدان ذات الأغلبية المسلمة مثل الشيشان وداغستان وقيرغيزستان. بالإضافة إلى ذلك، دفعت الولايات المتحدة ثمن التلاعب بالعوامل الدينية والعرقية الطائفية فى النزاعات بين أرمينيا وأذربيجان وجورجيا فى منطقة القوقاز. استخدمت الخدمات الأمريكية أيضًا الأرقام لتنفيذ دعاية لزعزعة الاستقرار الداخلى وتفكك المجتمعات، بما فى ذلك مؤسسات جورج سوروس. وتم تمويل هذه الآلة من خلال تشابك هياكل هذه المؤسسات، واستفادت أجهزة المخابرات الأمريكية من اتفاقيات مع قطر لاستخدام الهياكل القانونية فى هذا البلد لتمويل سدم الإسلام السياسي. سيتم مناقشة هذه الطريقة بشكل أكبر فى التطورات اللاحقة.

استخدمت واشنطن «دعاية القوة الناعمة» فى بلدان مختلفة بما فى ذلك بولندا، وهى دولة كاثوليكية لها تاريخ من الاحتلال السوفيتى وتنظر إلى موسكو كعاصمة للأرثوذكسية السياسية، وكذلك فى فنلندا ودول البلطيق ورومانيا وبلغاريا ومقدونيا، وخاصة أوكرانيا، التى استخدمت كقاعدة للقوة الناعمة فى أوروبا الغربية بمساعدة مجموعات مثل (فيمين).

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أراد الأمريكيون إحكام قبضتهم على القارة الأوروبية وأطلقوا خطة مارشال لأوروبا قبل تجاوز المجموعة الاقتصادية الأوروبية. سمح الوضع الهجين للاتحاد الأوروبي، الذى خلف المجموعة الاقتصادية الأوروبية، بتخفيف القوة الداخلية فى الدول الأوروبية التى تنازلت عن سيادتها للاتحاد، مما سهل الاستراتيجية الأمريكية من خلال الضغط.

أدركت الولايات المتحدة أهمية ممارسة الضغط فى بروكسل منذ السبعينيات لحماية مصالحهم، وإنشاء غرفة التجارة الخاصة بهم (AmCham EU) وتوسيع شبكات نفوذهم من خلال ERT المائدة المستديرة الأوروبية)، UNICE (Business Europe)، ICCF (المجلس الدولى لتكوين رأس المال)، المجلس الأمريكى لتكوين رأس المال (ACCF)، وغيرها.

على مستوى سياسى أعلى، اعتمدوا على شركائهم الأنجلو ساكسونيين، وبشكل أساسى بريطانيا العظمى وألمانيا والدنمارك والنرويج، ومارسوا ضغوطًا على الأعضاء المؤثرين فى الناتو. من خلال القوة الناعمة، شجعوا أيضًا المشاريع التى تهدف إلى إضعاف المجتمعات فى الدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل السيطرة عليها، بما فى ذلك التدابير التشريعية، والتيارات الأيديولوجية والاجتماعية، واستغلال الميول الجنسية لأغراض سياسية، والدعوة إلى فتح الحدود والتشجيع عليه. لعدد كبير من المهاجرين على الرغم من عدم قدرة هذه الدول على دمجهم فى مجتمعاتهم. ومن المثير للاهتمام، أن الأحزاب والحركات اليسارية فضلت هذه الدعاية السياسية-الاجتماعية، القريبة من المثل الأمريكية، على الرغم من قربها السابق من الاتحاد السوفيتى السابق.

تجدر الإشارة إلى الجهود الكبيرة للدعاية الأمريكية فى جميع أنحاء العالم، ولا سيما التى تستهدف مجتمعات أوروبا الغربية من خلال قنوات إعلامية مختلفة، بما فى ذلك وسائل الإعلام الرئيسية والسينما، كما يتضح من اتفاقيات Blum-Byrnes بين الولايات المتحدة وفرنسا، وفيما بعد GAFAM. نتيجة لذلك، كان للولايات المتحدة تأثير ثقافى كبير على المجتمعات الأوروبية.

وأصبحت دول أوروبا الغربية، الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى (باستثناء المملكة المتحدة، التى غادرت فى عام ٢٠٢١)، خاضعة تمامًا للولايات المتحدة، كزعيم لحلف شمال الأطلسي، وهو الجناح العسكرى الوحيد للاتحاد. بمرور الوقت، أصبحت مجتمعاتهم متأمركة ثقافيًا وأيديولوجيًا بشكل متزايد بسبب التحول التدريجى لثقافاتهم، والأنظمة القانونية الداخلية، والمكونات الديموغرافية. وقد كان الدافع وراء ذلك، جزئيًا، ظاهرة الهجرة التى شجعتها العولمة وسياسات ما بعد الاستعمار لحكوماتها، والتى أدت إلى فقدان سيادتها الوطنية.

وأصبحت المجتمعات الغربية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بوتقة تنصهر فيها مجتمعات معظمها من دول العالم الثالث. فى الواقع، أدت ظاهرة إنهاء الاستعمار الوحشية والثورية، والتى حدثت خلال فترة التنافسات بين الشرق والغرب، إلى استيلاء الشخصيات المستبدة أو أولئك الذين أصبحوا استبداديين للسيطرة على مؤسسات ومجتمعات الدول المستقلة الجديدة، والتى شهدت أيضًا على السلطة. ظاهرة الفساد فى دوائر السلطة. أدى هذا الوضع إلى بؤس شعبي، وكانت الهجرة إلى الدول الغربية مخرجًا.





وقد سهل هذا السياق زعزعة استقرار مجتمعات أوروبا الغربية. بعد تشجيعهم على نزع ثقافتهم وفقدان هوياتهم القومية، تم تطرف شريحة من المهاجرين، من ذوى الديانة الإسلامية. بحثًا عن هوية لتأكيد وجودها داخل هذه المجتمعات، التى كانت دولها غير قادرة على دمجها، ناهيك عن استيعابها، أصبحت هذه الفئة من السكان فريسة لدعاية تم تنظيمها بدقة وتمويلها على نطاق واسع بهدف جعلها متطرفة. وهكذا تم استغلال العامل الدينى فى الدول الغربية لزرع الفتنة وزرع الصراع فى القارة الأوروبية. والواقع أن الظاهرة العالمية المتمثلة فى تطرف شريحة من المسلمين خدمت هذه الاستراتيجية، سواء فى أوروبا أو فى مناطق أخرى من العالم، لا سيما فى الدول العربية ثم فى أفريقيا لاحقًا. هذه الظاهرة هى نتيجة نجاح تجربة استخدام العامل الدينى كأداة لأغراض سياسية، فى كل من أفغانستان وبلدان أوروبا الشرقية وتلك التى كانت فى السابق جزءًا من الاتحاد السوفيتى السابق.

الإسلام السياسي

فى منتصف التسعينيات، ظهر شكل جديد من الجماعات السياسية والعسكرية التى استخدمت الإسلام كأداة خلال حرب البوسنة. أُطلق على هذه الظاهرة اسم «الإسلام السياسى» وشجعها بمهارة القوة الناعمة الممولة جيدًا. وشهدت هذه الفترة صعود مجموعات مثل القاعدة وداعش، فضلًا عن صعود جماعة الإخوان المسلمين.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين رسميًا فى عام ١٩٢٨ على يد حسن البنا، وهو مدرس مصرى مستوحى من الوهابية، وهى مدرسة فكرية تأسست فى القرن الثالث عشر على يد محمد عبد الوهاب، الذى تأثر بأفكار ابن تيمية. شجع البريطانيون سرًا على إنشاء البنا لهذه الجمعية للسيطرة على سلطة الملك فاروق.

كما تلقى البنا مساعدة مالية من شركة قناة السويس التابعة لروتشيلد لإنشاء المنظمة، التى تم تنظيمها فى خلايا وأقسام بشعار سيفين متقاطعين. كان هدفها إقامة دولة إسلامية على أساس الشريعة الإسلامية وإحداث نهضة إسلامية.

ومع ذلك، فإن الأساس الأيديولوجى للإخوان المسلمين يعود إلى ما قبل القرن العشرين. فى القرن التاسع عشر، ظهرت العديد من الأخويات ذات المظهر الديني، بعضها مرتبط بمجتمعات سرية مثل الماسونية، داخل المجتمعات الإسلامية. كان الكثير منهم من الطاعة الصوفية، وكانت شخصيات مثل: الأمير عبد القادر والسيد جمال الدين الأفغانى جزءًا من هذه الأخويات. كان الأفغانى يعتبر محرضًا على تنظيم الإخوان المسلمين، وقد دعا إلى إصلاح الإسلام قبل قيام البنا بإنشاء جماعة الإخوان المسلمين. قاد سيد قطب، الذى انضم إلى جماعة الإخوان عام ١٩٥٣، توجهًا جديدًا داخل التنظيم.

جدير بالذكر أن الإخوان يستعيرون من طقوس ومبادئ الماسونية التمهيدية. إضافة إلى ذلك، فإن الانتماء إلى الدين الإسلامى ليس شرطًا أساسيًا للانضمام إلى المنظمة، حيث تضم فى عضويتها المسيحيين واليهود. يجب أن يكون الأعضاء مخلصين ومتاحين ومثابرين ويقدمون الدعم المالى بانتظام من خلال المساهمة المالية، والسماح بعقد الاجتماعات فى منازلهم، وإظهار الشجاعة والطاعة والالتزام، ومتابعة الأحداث الجارية، والتعليق عليها، من بين أمور أخرى.

قاتل الإخوان المسلمون فى عدة دول عربية فى السبعينيات، وأصبحوا شبه منعدمين. ومع ذلك، فقد عادت إلى الظهور فى التسعينيات بإمكانيات مالية كبيرة واستقرت بشكل رئيسى فى لندن.

بالتوازى مع هذا التنظيم والاستفادة من نمو القنوات الفضائية، ظهرت دعاية أيديولوجية تغرس فى المجتمعات الإسلامية ثقافة وأسلوب حياة مستوحى من دينهم، ولكن فى الواقع، انحرفت عن الإسلام بممارسات متفاخرة وتفسير تعاليم دينية دفعتهم نحو التطرف والخلط بين الدين والسياسة.

ولم تستهدف هذه الدعاية الدول الإسلامية فحسب، بل استهدفت أيضًا القارة الأوروبية، مستفيدة من التطورات التكنولوجية وأدوات الاتصال. جاب الدعاة السلفيون أوروبا الغربية للدعوة إلى هذا «الدين الجديد».

كانت هذه الدعاية ناجحة بين المهاجرين الذين جاء آباؤهم من بلدان الثقافة الإسلامية واستقروا فى ضواحى المدن الكبرى فى ظروف متواضعة جدًا وبالتالى أقل تعليمًا. بالإضافة إلى ذلك، كان هؤلاء السكان يبحثون عن هوية لم تتمكن الدول الغربية من توفيرها لهم منذ أن فقدوها بأنفسهم.

لكن هذه الدعاية نجحت أيضًا فى «تحويل» الآخرين بحثًا عن الروحانية، أو أولئك الذين يشعرون بالعزلة داخل المجتمعات الاستهلاكية الغربية الروبوتية، الخالية من روح الأسرة والتضامن الاجتماعي. كما نجحت فى تجنيد عدد معين من الجانحين، من خلال ترسيخ ظاهرة الموضة والانتماء الجماعي.

وهكذا؛ ولدت أيديولوجية «الإسلام الثورى» القائم على السلفية والأيديولوجية السياسية للإخوان المسلمين، الداعية إلى انتفاضة ضد الأنظمة فى الدول العربية، بما فيها السعودية، وضد المجتمعات الغربية. هذه الأيديولوجية هى فى الواقع أيديولوجية القاعدة، التى دعت، بتحريض من المخابرات الأمريكية، إلى «الجهاد» العسكرى وحولت نفسها إلى «جهادية دولية» لمحاربة الكفار السوفييت.

دولتان شاركتا فى تمويل «الصحوة الإسلامية العالمية»

تحت النفوذ الأمريكى منذ اتفاقيات كوينسي، تورطت دولة عربية فى تمويل العمليات الأمريكية فى أفغانستان لهزيمة السوفييت وضمان حمايتها من قبل الولايات المتحدة فى حالة هجوم من قبل النظام الإيرانى الجديد، بعد ثورة ١٩٧٩. فى وقت لاحق، واصلت المؤسسات الدينية فى دولة خليجية وكذلك الأفراد الأثرياء فى تلك الدولة تمويل الجماعات السلفية المسئولة عن نشر هذه «الصحوة الإسلامية» فى جميع أنحاء العالم.

فى كتابه «شركاء فى الزمن»، يروى تشارلز كوجان، وهو ضابط سابق فى وكالة المخابرات المركزية، تصريحًا من زبيجنيو بريجنسكي، المستشار السابق لرئيس الولايات المتحدة، الذى كشف بشجاعة ما يلي: «كانت هذه العملية السرية فكرة ممتازة. تأثير إغراء الروس فى الفخ الأفغاني، وتريدون منى أن أندم على ذلك؟.

ويضيف: فى اليوم الذى عبر فيه السوفييت الحدود رسميًا، كتبت إلى الرئيس كارتر، قائلًا: لدينا الآن فرصة لغرق الاتحاد السوفيتى مثلما غرقنا فى حرب فيتنام. فى الواقع، أُجبرت موسكو على خوض حرب لا تطاق لما يقرب من عشر سنوات، وهو الصراع الذى أدى إلى إحباط الإمبراطورية السوفيتية وانهيارها فى نهاية المطاف».

ولم يندم بريجنسكى على الترويج لأيديولوجية «الإسلاموية الثورية» الجديدة، وتوفير الأسلحة، وتدريب قادة الرأى أيديولوجيًا، والقيام بالدعاية لتحقيق هذه الغاية. جادل بأن سقوط الإمبراطورية السوفيتية كان أكثر أهمية فى تاريخ العالم من صعود طالبان أو ظهور التطرف الإسلامي.

كان يعتقد أن الغرب لا يحتاج إلى سياسة عالمية تجاه الإسلام السياسي، حيث لم يكن هناك ما يسمى «الإسلاموية العالمية». بدلًا من ذلك، حث الناس على النظر إلى الإسلام بعقلانية، دون اللجوء إلى الغوغائية أو الانفعالية. وأشار إلى أن العالم الإسلامى متنوع ومعقد، وفيه دول مختلفة لها أنظمة سياسية واجتماعية مختلفة.



معلومات عن الكاتب:

إيلى حاتم.. دكتوراه فى القانون، وعضو نقابة المحامين فى باريس، ومحامٍ أمام المحكمة الجنائية الدولية (لاهاي)، ونائب رئيس الحركة الدولية لمحبى روسيا (MIR)، كما أنه حاصل على وسام الأرز الوطني، وحاصل على وسام النخيل الأكاديمي، ووسام نجمة موهيلي.. يستعرض فى هذه الدراسة التطورات العالمية فى حقبة السنوات الأخيرة، وما وصلت إليه فى اللحظة الراهنة، وننشر فى هذا العدد، الجزء الأول من هذه الدراسة.

ونستكمل فى العدد الأسبوعى المقبل



