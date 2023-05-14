تعرف على تشكيل سراميكا كليوباترا أمام المحلة بالدوري

أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق سراميكا كليوباترا، التشكيل الرسمي لمواجهة فريق غزل المحلة، مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وتضم قائمة البدلاء كلا من: عامر عامر - احمد رمضان بيكهام - جاستيس ارثر - جابريل شيكودي - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - عبد الرحمن بودي - صلاح محسن - وايو كونستاتت.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 30 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.