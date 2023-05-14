البحوث الزراعية: المشروعات الجديدة تضيف مليون طن قمح للإنتاج المحلي

كشف الدكتور خالد جاد، مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، تفاصيل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع شرق العوينات الزراعي، موضحا أن جميع أنواع القمح المصري ذات جودة عالية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، اليوم الاحد أن مصر تحتل مكانة عالمية في إنتاج القمح من الفدان الواحد.

ولفت "جاد" إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميا في إنتاجية الفدان والأولى في إنتاج القمح الربيعي.

وأكد أن هناك بوادر خير بشأن محصول القمح للموسم الحالي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم زيادة أسعار القمح مرتين في أول الموسم ومنتصفه من أجل المزارع.

وتابع مدير المكتب الفني لمعهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية: “مصر تقف على أقدامها فيما يتعلق بإنتاج المحاصيل الاستراتيجية، والمساحات الزراعية كانت تقل بسبب التعدي على الأراضي خلال العشرين عاما الأخيرة، ولكنها عادت للزيادة من جديد خلال آخر عامين بسبب المشروعات الجديدة”.

واستطرد أن محصول القمح زاد بنسبة 20 % بإضافة مليون طن للإنتاج الكلي بسبب المشروعات الجديدة.

