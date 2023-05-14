مصرفي يكشف سيناريوهات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، ثبات سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والمقرر له الخميس المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن سعر الفائدة يتم تعديله بناء على ضوء معدلات التضخم المتوقعة وليس الحالية أو السابقة.

ولفت إلى أن زيادة أسعار الفائدة يتبعه ارتفاع تكلفة التمويل ومن ثم زيادة أسعار السلع للمستهلك النهائي وبالتالي يرتفع التضخم ومن هنا نكون بنمشي عكس الاتجاه.

ونفى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، ما يتردد عن طرح عملة جديدة فئة 1000 جنيه، أما فيما يتعلق بطرح عملة ورقية فئة 20 جنيها، أوضح أنها موضوعة في المخطط ولكن ليس أكيد طرحها في العيد.

