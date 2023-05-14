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الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الأوراق المطلوبة لقبول تحويل الطلاب الدارسين في السودان وروسيا وأوكرانيا بجامعة حلوان الأهلية

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة  الدكتور  السيد قنديل رئيس الجامعة، عن بدء قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023 اعتبارا من أمس السبت وحتى أول أكتوبر المقبل.


وجاءت الأوراق المطلوبة من الطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا لاستكمال دراستهم المناظرة بجامعة حلوان الأهلية، كالتالى:

  • صورة إتمام الدراسة الثانوية عامة معادلة فقط.
  • إثبات إقامة بالدولة المحول منها الطالب شهادة تحركات - جواز سفر - إقامة.
  • بيان  درجات وتقديرات موثق للطلاب الذين تمكنوا من الحصول على تلك الإفادات قبل اندلاع الأحداث.
  • التسلسل الدراسي للطالب بالجامعة المحول منها معتمد وموثق ومصدق عليه من الجهات المعنية بالدولة المانحة.
  • بيان معتمد وموثق بالمحتوي العلمي الذي درسه الطالب بالجامعة الروسية أو الأوكرانية أو السودانية.
  • شهادة  إثبات قيد للطالب بأحد الجامعات ( السودانية / الروسية الأوكرانية بالعام الجامعي 2023/2022.
جامعة حلوان الاهلية الطلاب العائدين من الخارج