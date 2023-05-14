محمد منير أول الحضور بعزاء محمود بكري

حضر منذ قليل الفنان محمد منير، والنائب إلي عزاء النائب محمود بكري لتقديم واجب العزاء في وفاته لاسرته الكريمه.

وكان الفنان محمد منير من أوائل الحضور من الفنانين والشخصيات العامة، وكان في استقباله أسرة النائب الراحل.

يذكر أن الكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري، انتقل إلى جوار ربه يوم الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض استمر لأكثر من 70 يوما.

وشيع جثمان الكاتب الصحفي محمود بكري، من مسقط رأسه قرية المعنا بمحافظة قنا، بحضور حشد كبير من أهالي القرية ومحبيه، والذين أصروا على المشاركة في وداع الكاتب الراحل محمود بكري.

وتم دفن جثمان الدكتور محمود بكري، بمقابر الأسرة بجوار والده ووالدته بقرية المعنا في قنا، بناء على وصيته قبل وفاته، حيث أصر على دفن جثمانه في قريته التي نشأت وتربى فيها