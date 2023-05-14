هل يُساهم صندوق الذهب في انخفاض أسعار المعدن الأصفر؟

كشف الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة الأسبق، أهمية إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، مؤكدًا أن أي محفظة مالية بالأسواق العالمية لا بُد أن يوجد بها ذهب.

وقال الترجمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا الصندوق سيخدم المواطنين الذين يبحثون عن كيفية أو طريقة لتخزين الذهب، أو إسالته؛ باعتباره وثيقة يمكن بيعها في أي وقت.

وأضاف رئيس البورصة الأسبق، مساء اليوم الأحد، أن الصندوق سيُسهل على الشركات والمؤسسات عملية الاستثمار في الذهب؛ لافتًا إلى أن هذا الأمر ليس له علاقة بانخفاض أسعار المعدن الأصفر؛ التي ترتبط بعملية العرض والطلب.