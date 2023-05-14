9 شروط لتحويل الطلاب المصريين بالسودان وروسيا وأوكرانيا لجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن استمرار قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023، اعتبارا من أمس السبت، وحتى أول أكتوبر المقبل.



وجاءت الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة للتقديم كالتالى: