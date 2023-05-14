9 شروط لتحويل الطلاب المصريين بالسودان وروسيا وأوكرانيا لجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن استمرار قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023، اعتبارا من أمس السبت، وحتى أول أكتوبر المقبل.
وجاءت الشروط والضوابط والأوراق المطلوبة للتقديم كالتالى:
- يتم قبول الطلاب على الكليات المناظرة فقط بجامعة حلوان الأهلية والتخصصات المناظرة المتاحة فقط بكل كلية.
- سيتم التحقق والتحري من جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطالب، وفي حالة وجود شبهة تزوير أو تعديل أو كشط سيتم إلغاء قيد الطالب نهائيا وإحالته للشئون القانونية وليس له الحق في استرداد المصروفات الإدارية أو المصروفات الدراسية التي سددها.
- التحويل سيكون على الكليات والتخصصات المناظرة العاملة فقط بالجامعة
- لا يعتد بقبول تسجيل الطالب بالجامعة إلا بعد سداد الرسوم الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2024/2023.
- إجراءات القبول ستتم يوميا بأولوية التقدم.
- لا يعتبر قبول الطالب المحول للجامعة نهائيا إلا بعد استيفاء أصول جميع الأوراق والأختام المطلوبة.
- يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب وإلا سيعتبر طلبه للتحويل لاغيا.
- سيتقدم الطالب وولي أمره بتقديم إقرار بصحة الشهادات والأوراق والمستندات المقدمة، وذلك في حالة استيفاء الطالب للأوراق المطلوبة، والمراجعة الأولية من قبل مكتب القبول والتسجيل بالجامعة.
- في حالة وجود ازدواجية قيد للطالب بين أحد الجامعات المصرية وأحد الجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية سيتم إلغاء قيد الطالب ولا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل بالجامعة مع توقيع الطالب وولي أمره على تعهد بذلك.