فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتطالب الأطراف باحترام الوساطة المصرية

أعلنت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، بأن فرنسا ترحب بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس (13 مايو)، بفضل جهود الوساطة المصرية وبدعم من الأمم المتحدة وقطر.

ودعت فرنسا في بيان لها حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لها، قائلة: إن الخسائر في أرواح المدنيين أمر غير مقبول، وتتقدم فرنسا بأحر التعازي لأسر الضحايا.



وأضافت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية والشؤون الخارجية الفرنسية: تدعو فرنسا إلى فتح دائم للوصول إلى غزة، والذي يجب أن يسمح على وجه الخصوص بدخول المساعدات الإنسانية والوقود، فضلًا عن النقل السريع للجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج.



وتابعت: لن يكون هناك استقرار دائم في غزة دون رفع الحصار، مصحوبًا بضمانات أمنية موثوقة لإسرائيل.

وكما أشار وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن في 11 مايو، فإن هذا التصعيد يوضح مرة أخرى الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى سلام شامل وعلاقة دائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.