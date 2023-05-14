افتتاح 3 مشروعات تعليمية في احتفالات عيد دمياط القومي

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها ، بافتتاح معهد سيف الدين الابتدائي بقرية المداخن بناحية سيف الدين بمركز الزرقا ، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وفضيلة الشيخ وسيم السيسى رئيس المنطقة الأزهرية .

وتفقدت "المحافظ" المبنى المُنشأ حديثا بعد مشاركة أحد الأهالى بقطعة الأرض ، وضم فصول دراسية ومعامل وقاعات ، حيث أشادت بالمستوى التنفيذى لإقامة وتجهيز هذا الصرح التعليمى .

وأشادت "محافظ دمياط" بجهود الأزهر الشريف منارة العلم والعلماء تحت قيادة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتى ساهمت فى تحقيق نقلة كبير بقطاع التعليم الازهرى بكافة مراحله لإعداد جيل قوى قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية، كما اشادت بجهود الاهالى للتعاون مع مؤسسات الدولة لدعم كافة الأعمال التى يتم تنفيذها .

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع توسعات مدرسة عباس الكيال الإبتدائية بقرية شرمساح ، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة دمياط.

وخلال الافتتاح الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم و المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئةالابنية التعليمية، تفقدت " المحافظ " المبنى الذى ضم فصول دراسية و قاعات ، واطلعت على ما شهده من أعمال توسعات بعدد ٩ فصول ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة ٢١ فصلا.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن هناك اهتمام كبير بقطاع المنشآت التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة القائم منها و توسعته ، الأمر الذى ساهم فى تحقيق طفرة نوعية بذلك القطاع و تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود على مدار السنوات الأخيرة.