الجريمة والعقاب.. الإعدام ينتظر راكب لحيازته مواد مخدرة بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بحجز راكب لاتهامه بحيازة 127 قرصا من مخدر الترامادول في مطار القاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة القبض علي راكب مصري بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ١٢٧ قرصًا لعقار الترامادول المخدر داخل لفافات من القطن والشاش مخبأة وسط الملابس بحقائب الراكب، وتم التفتيش اليدوي على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه قال المستشار القانوني محمد صقر، إن المادة ٣٣ من قانون العقوبات نصت على ان يعاقب كل من تاجر فى المواد المخدرة بالاعدام وغرامة مالية لا تقل عن ١٠٠٠٠٠ جنيه ولا تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ الف جنيه.

واضاف «صقر»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن المادة ٣٤ من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب كل من روج لبيع المواد المخدرة أو صدر أو استورد، بعقوبة تبدأ من السجن المؤبد وتصل للإعدام.

وأشار المستشار الفانوني، إلى أن العقوبات تختلف بحسب المادة المخدرة المضبوطة؛ حيث إن هناك مواد ضعيفة التخدير ومواد شديدة التخدير، وعقوبة ترويج المواد ضعيفة التخدير مثل العقاقير المخدرة والحشيش داخل البلاد هي الحبس من عام وحتى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، وعقوبة ترويج المواد المخدرة من الهيروين والكوكايين تتراوح بين المؤبد 25 سنة والإعدام.