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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا بالدورى

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أعلن رضا شحاتة المدير الفنى لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسي الذى يخوض لقاء سيراميكا بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الثامنة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، محمد جابر ، السيد الشبراوى .

خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ ، محمد بازوكا .

الهجوم .. جبريل أوريك ، عبدالرحمن عاطف " أجويرو " .

بينما تضم قائمة البدلاء .. أحمد رضا ، محمود الحضرى ، خالد الاخميمى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، كريم مصطفى ، إبراهيم عايش ، هانى عادل ، حازم مرسى .

رضا شحاته سيراميكا بالدورى الممتاز غزل المحلة استعداد ا لمواجهة مسابقة الدورى الممتاز