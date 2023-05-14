تشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا بالدورى

أعلن رضا شحاتة المدير الفنى لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسي الذى يخوض لقاء سيراميكا بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الثامنة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
ويضم التشكيل كل من :
حراسة المرمى .. أحمد ميهوب .
خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، محمد جابر ، السيد الشبراوى .
خط الوسط .. أحمد النادرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ ، محمد بازوكا .
الهجوم .. جبريل أوريك ، عبدالرحمن عاطف " أجويرو " .
بينما تضم قائمة البدلاء .. أحمد رضا ، محمود الحضرى ، خالد الاخميمى ، طارق سامى ، إيهاب سمير ، كريم مصطفى ، إبراهيم عايش ، هانى عادل ، حازم مرسى .