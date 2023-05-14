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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فوزي: الحوار الوطني نجح في تقريب وجهات النظر لشكل البرلمان المقبل

رئيس الأمانة الفنية
رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي
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قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مناقشات النظام الانتخابي بالحوار الوطني نجحت في تقريب وجهات النظر لشكل انتخابات البرلمان المقبل.

وأكد، خلال تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه “تم استعراض أنظمة الانتخاب، ماذا يعني النظام الفردي، ونظام القائمة النسبية، ونظام القائمة المطلقة”.

وأوضح أن “المناقشات استعرضت مميزات وعيوب كل نظام، وكل من شارك في الجلسة طرح وجهة نظره، وأن المناقشات دارت حول الشكل الأمثل كيف سيكون، هل سندمج بين نظامين من الثلاثة أم سنعتمد على نظام واحد”.

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي مناقشات النظام الانتخابي بالحوار الوطني انتخابات البرلمان المقبل