جامعة حلوان تعلن عن 8 ضوابط يجب على الطالب إتباعها داخل لجان الأمتحانات

أعلنت جامعة حلوان، اليوم الأحد، عن عدد من الضوابط العامة التى يجب على الطلاب إتباعها أثناء أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.
وأوضحت إدارة شئون الطلبة بالجامعة عن 8 تعليمات يجب على الطالب إتباعها داخل لجان الامتحانات، وهى كالتالى:
- يحظر استخدام الهاتف المحمول.
- عدم دخول اللجان دون إظهار تحقيق الشخصية.
- يحظر استخدام الساعات الذكية او سماعات البلوتوث.
- الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبة صارمة تصل إلى إلغاء الامتحان في جميع المواد.
- يحظر دخول اللجان بعد مرور ١٥ دقيقة.
- يحظر إدخال أي مذكرات أو أوراق إلي اللجان.
- على الطالب حسن استخدام الأجهزة الخاصة بالامتحانات الإلكترونية.
- أعمال الشغب او الاعتداء على المراقبين تعرض الطالب لعقوبات تصل إلى الفصل النهائي.