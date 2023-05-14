جامعة حلوان تعلن عن 8 ضوابط يجب على الطالب إتباعها داخل لجان الأمتحانات

أعلنت جامعة حلوان، اليوم الأحد، عن عدد من الضوابط العامة التى يجب على الطلاب إتباعها أثناء أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضحت إدارة شئون الطلبة بالجامعة عن 8 تعليمات يجب على الطالب إتباعها داخل لجان الامتحانات، وهى كالتالى: