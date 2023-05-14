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الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان تعلن عن 8 ضوابط يجب على الطالب إتباعها داخل لجان الأمتحانات

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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أعلنت جامعة حلوان، اليوم الأحد، عن عدد من الضوابط  العامة التى يجب على الطلاب إتباعها أثناء أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضحت إدارة شئون الطلبة بالجامعة عن 8 تعليمات يجب على الطالب إتباعها داخل لجان الامتحانات، وهى كالتالى:

  • يحظر استخدام الهاتف المحمول.
  • عدم دخول اللجان دون إظهار تحقيق الشخصية.
  • يحظر استخدام الساعات الذكية او سماعات البلوتوث.
  • الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبة صارمة تصل إلى إلغاء الامتحان في جميع المواد.
  • يحظر دخول اللجان بعد مرور ١٥ دقيقة.
  • يحظر إدخال أي مذكرات أو أوراق إلي اللجان.
  • على الطالب حسن استخدام الأجهزة الخاصة بالامتحانات الإلكترونية.
  • أعمال الشغب او الاعتداء على المراقبين تعرض الطالب لعقوبات تصل إلى الفصل النهائي.

 

إنطلاق إمتحانات نهاية العام الدراسى جامعة حلوان