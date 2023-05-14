الحوار الوطني.. رجب حميدة: القائمة النسبية لا تحقق العدالة بين الناخبين

قال رجب هلال حميدة ممثل حزب الجيل، بالحوار الوطني، إن هناك فريقان أحدهما يريد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، والآخر يريد إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة، متسائلا "فماذا نصنع في هذه الإشكالية؟".

وأضاف حميدة خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب): “لا يوجد في العالم نظام انتخابي أمثل، فالكل يجتهد من أجل إيجاد نظام انتخابي يتناسب مع ظروفه، قانون يراعي الدستور والقانون ومصالح المواطن وديمقراطية حقيقية وهي حكم الشعب بالله".

وتابع ممثل حزب الجيل: القائمة المغلقة معمول بها في كثير من دول العالم، ونحن نريد نظام انتخابي يؤدي إلي مرونه في النظام السياسي، والقائمة النسبية لا تحقق العدالة بين الناخبين، على خلاف القائمة المغلقة تحقق العدالة ، وتقضي على شراء المقاعد بالمال.

واستطرد: القائمة المغلقة هي التي تحقق عدالة لجميع المرشحين، وعلينا أن نتحدث عن ضمانات حقيقية لإجراء الانتخابات لا يتدخل فيها أحد ، دعونا نتحدث عن ضمانات تضمن صوت الناخب بلا تزوير أو توجيه أو استخدام للمال السياسي.