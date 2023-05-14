نقيب الزراعيين: مشروع شرق العوينات يهدف لتأمين احتياجات المصريين

عقب الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، على افتتاح الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مشروع شرق العوينات؛ والذي يعتمد على المياه الجوفية في الري.

وقال “خليفة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»؛ إن الرئيس السيسي أكد أن جميع المشروعات، التي تنفذها الدولة؛ تتم بدراسات يقوم بها متخصصين، مشيدًا بإضافة 140 ألف فدان في مشروع شرق العوينات، في فترة قصيرة، للرقعة الزراعية؛ وخاصة المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع، أنه متوقع العام المقبل؛ أن تصل إنتاجية القمح من هذه المنطقة إلى مليون طن من محصول القمح، موضحًا أنه لولا شبكة الطرق الجديدة؛ لما أمكن افتتاح مثل هذه المشروعات في الأراضي القابلة للاستصلاح؛ وذلك ردًا على الأحاديث التي تتطرق لأولويات المشروعات.

ولفت خليفة، إلى أن المشروعات التي نجني ثمارها حاليًا وفّرت العديد من فرص العمل، وساهمت في تغيير الوضع الاقتصادي للدولة؛ وذلك في ظل الأوضاع السيئة التي يشهدها العالم، مؤكدًا أن الري الحديث وفّر على مصر كميات مياه؛ ساهمت في إضافة مساحات زراعية جديدة.

وأشار الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إلى أن زيادة إنتاجية المساحات المُنزرعة؛ يهدف لتأمين احتياجات المصريين.

وأكد نقيب الزراعيين، أن هذه المشروعات مستدامة ومتكاملة، موضحًا أن الدولة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والتعليم والصحة؛ بمقابل في حدود إمكانيات المواطنين.