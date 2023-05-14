ليوناردو دينى يكتب: الحرب فى أوكرانيا.. الهجوم المضاد المثير للجدل وحرب الـ30 عامًا الأوروبية الجديدة التى تفيد الصين!

الأحد 14/مايو/2023 - 06:46 م

نحن فى بداية هجوم أوكرانى مضاد مثير للجدل للغاية، لكننا فى بداية هجوم روسى جديد أيضا وتم التخطيط للهجوم المضاد - وفقا لجميع المراقبين الدوليين ووفقا للتسريبات من البنتاجون - فى بداية مايو والسؤال الذى يطرحه الجميع منذ الإعلان عن هذا الأمر، هو كيف سيكون شكل هذا الهجوم الأوكرانى الجديد! فى الآونة الأخيرة.

وطبقا لتحليل أجرته صحيفة الجارديان البريطانية فإن هذه الحرب نهايتها ستكون مفاجئة إلى حد ما ومبتذلة إلى حد ما، وبمجرد انتهاء عام ونصف من القتال، وفقا لهذه الفرضية التحليلية؛ ستنتهى الحرب بالاستيلاء الجزئى للأراضى من قبل الأوكرانيين وترك بوتين وزيلينسكى فى السلطة.

لكن المشكلة الحقيقية، لتجاوز التحليلات الغربية وبعيدا عن الرؤية على أرض الحرب، هى فهم ما إذا كنا نواجه خدعتين متعارضتين: مشكلة روسيا - التى جمعت قوة عسكرية ضخمة فى بداية هذا العام، ولكن دون تنفيذ الهجوم الواسع النطاق المخطط له والمعلن عنه، وهجوم أوكرانيا الذى لا يمكن أن يكون بالضرورة حاسما فى غياب الطائرات والسفن والدبابات المناسبة.

وإضافة إلى كل ذلك، برز موضوع آخر من التسريبات من البنتاجون، وهو الاستنزاف التدريجى للاحتياطيات الغربية من الذخيرة فى أوكرانيا وخاصة تلك الذخيرة المضادة للطائرات.

لأشهر طويلة، طلب زيلينسكى دون جدوى الدعم الغربى للحصول على أسلحة وذخيرة كافية وطائرات ودبابات كافية لشن هجوم فعال وفى الواقع، وصل جزء فقط من الإمدادات العسكرية فى الوقت المحدد، وتلك المتعلقة بالطائرات، فضلا عن أن إمكانية فرض منطقة حظر طيران فى أوكرانيا.. ولا تزال هذه الملفات محل نقاش وبدون قرارات ملموسة، كما رأينا ذلك خلال الاجتماع الأخير فى رامشتاين من مجموعة دعم دول الناتو.

التحضير الأوكرانى

ومع ذلك، فى الوقت نفسه، تم الانتهاء إلى حد كبير من تدريب الجيش الأوكرانى فى العديد من الدول الأوروبية وفى جيوش الناتو. فى أوكرانيا، تم تجنيد العديد من المتطوعين، وتصف البيانات المتاحة، جيشا جاهزا للهجوم، قوامه ٢٠٠٠٠٠ رجل بالإضافة إلى ما يقرب من ٤٠.٠٠٠ متطوع. ومن جانب موسكو، يوجد أكثر من ٣٥٠.٠٠٠ جندى روسى فى الأراضى الأوكرانية منذ شهور، مما يكمل ١٤٠.٠٠٠ مجندا أنهوا تدريبهم فى ديسمبر. كما تنتشر الشائعات حول الوجود الخفى إلى حد ما للمدربين والفنيين الصينيين والإيرانيين فى روسيا ومدربون بريطانيون وأمريكيون من الناتو على الجانب الأوكرانى.

الهجوم الروسى موضع جدل

فى الواقع، بعد فترة انقطاع التيار الكهربائى الهائل، والأمطار الصاروخية الأسبوعية، التى بدا أنها تعلن هجوما روسيا فى عدة اتجاهات، لم تسفر إعادة تنظيم الجيش الروسى حتى الآن عن هجوم فعال حقا بنتائج ملموسة.

فى الوقت الحالى، الروس يطبقون فقط ما يسمى بالطريقة السورية حرفيا، أى القصف والغارات لأغراض مدمرة بحتة. يهاجمون مناطق عديدة ومناطق فردية بشكل مكثف وليس على نطاق واسع. فكر فى خاركيف بالأمس وباخموت مؤخرا، التى أصبحت ماريوبول جديدة، أى منطقة مقاومة جديدة حتى النهاية. فى خيرسون، على الرغم من تنبؤات معهد دراسة الحرب (ISW)، لا يزال من غير الممكن رؤية تغيير مهم فى ساحة المعركة. لمدة شهر، اعترف الروس أنفسهم بإعداد وإنشاء رأس جسر أوكرانى على نهر دنيبر فى خيرسون. فى هذه المرحلة، يبدو أن الهدف المعلن للأوكرانيين هو إعادة احتلال جميع مناطق خيرسون وزابوريجيا وحتى استعادة ميليتوبول.

كما يمكن أن تهدف بداية الهجوم المضاد الأوكرانى بشكل مفاجئ إلى إعادة احتلال شبه جزيرة القرم أو على الأقل عزل شبه جزيرة القرم التى تصل إلى حدودها الجغرافية. فى الوقت نفسه، فى دونيتسك ولوهانسك، لا يزال الوضع مشابها لوضع أوسيتيا فى جورجيا: من الغريب أن روسيا بوتين، على الرغم من الإمكانات التكنولوجية العظيمة، من الرجال والوسائل، تبدو وكأنها تقاتل حقا دون استغلال إمكاناتها الكاملة. إذا تم إدخال أساليب جديدة مثل الهجوم على أوكرانيا بواسطة طائرات تحلق فوق بيلاروسيا وروسيا والبحر الأسود، بصواريخ بعيدة المدى، فلن يتم استبعاد التقلبات الأخرى. وهنا نجد أنه من الصعب على أى تحليل أن يكون قادرا على فهم ما إذا كان رد الفعل العسكرى الروسى يحدث وكيف يحدث أو ما إذا كان الهجوم الروسى الحقيقى يحدث الآن وليس فى مارس كما توقع الكثيرون. يبدو أن عامل عدم القدرة على التنبؤ هو الهيمنة الحقيقية لهذه الحرب. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه، سواء أحببنا ذلك أم لا، شارك جيل كامل من الشباب والرجال الأوكرانيين والروس فى هذه العملية والحرب، غالبا بدون إرادتهم، فى لعبة حرب بلا حدود وإهدار هائل والتى ستكون آثارها الحقيقية الوحيدة تتمثل فى تدمير جيل بأكمله بشكل فعال.

فشل الانتقال إلى فترة ما بعد الاتحاد السوفيتى

لا يسعنا إلا أن نأسف - لاحقا - على الإدارة السيئة لفترة ما بعد الاتحاد السوفيتى على كلا الجانبين والتى، من عام ١٩٩١ إلى اليوم، أنتجت حربا بدلا من التنمية والتضامن بين الشعوب الشقيقة تاريخيا.

يضاف إلى كل هذه الملاحظات، التى تم التحقق منها هنا فى أوكرانيا، من خلال متابعة الوضع عن كثب، كما فعلت خلال عدة زيارات منذ العام الماضى، مفادها أن القوة العسكرية لا يمكن أن تقضى على إرادة الشعب. ولا معنى للتدمير والإلغاء المتبادلين بين الثقافات. كما تم تحديد أنه فى عام ٢٠٢٣ وحتى فى وجود ترسانة ذرية مهيبة، وهى الأكبر فى العالم، وجيش قوى قوامه ٥٠٠٠٠٠ جندى وتفوق عددى وتكنولوجى وعسكرى واضح، تخاطر روسيا بنفس المشكلة كما كانت فى الثمانينيات من القرن الماضى فى أفغانستان، حيث دخل الجيش الروسى فى وقت بريجنيف، وغادر دون جدوى فى وقت غورباتشوف، بعد ١٠ سنوات.

هل سيقاوم الأوكرانيون اليوم كما يقاوم المقاتلون الأفغان؟

فى الحقيقة، نحن نجازف بإحداث الكثير من الضجيج من أجل لا شيء، باستخدام مقولة شكسبير: سنتان من الحرب ستنتهى بالفعل بالوضع السابق، وبالتالى يمكن للروس أن يمتلكوا جميع مناطق دونيتسك ولوهانسك تقريبا بالإضافة إلى القرم، لكنهم سيعانون من الهزيمة والاضطرار إلى إعادة منطقتى خيرسون وجبوريزهزيا وميليتوبول. ويهدف الأوكرانيون الآن إلى تحقيق هذا الهدف: احتواء الضرر وربما استعادة ميليتوبول ثم جميع الأراضى باتجاه منطقة القرم باستثناء ماريوبول.

ويكمن الشك الحقيقى فى افتراض ما سيحدث إذا استمرت الحرب. وما عليك سوى التفكير فى أزمة القمح فى ميناء أوديسا وتصدير القمح الأوكرانى، وهى الأزمة التى تورطت فيها أيضا سلوفاكيا وبولندا مؤخرا، مع الخلافات المتعلقة بعبور القمح الأوكرانى فى البلدين. فى الآونة الأخيرة، هدد وزير الخارجية الروسى لافروف بإلغاء اتفاقات الحبوب.

وبالنسبة للجزء الآخر من هذا التقييم لأكثر من عام من الحرب، فإن هناك مشكلة فى النقل الجوى. وفى الواقع، إذا استأنفت خطوط السكك الحديدية مع الغرب بعض التطبيع، فإن النقل الجوى يظل مستحيلا، تماما مثل النقل البحرى وفى الأسبوع الماضى، اقترحت المنظمة الدولية لتنظيم الحركة الجوية أيضا الإبقاء على قيود الرحلات الجوية حتى عام ٢٠٢٩. واليوم، أقرب المطارات إلى أوكرانيا هى مطارى كراكوف وكاتوفيتشى، على الجانب البولندى على سبيل المثال.

وهن دعونا ننتقل إلى الطريق السريع: فلمدة عام ونصف وما زال حتى اليوم، نجد طوابير انتظار المركبات وشاحنات النقل الدولية التى تغادر وتدخل أوكرانيا على الحدود، مدرعة أكثر من ذى قبل مقارنة بالفترة الأولى للحرب ومع إضافة الأسلاك الشائكة فإنها تبدو أكثر فأكثر شبيهة بتلك الموجودة بين الكوريتين.. لقد عاد العديد من اللاجئين الأوكرانيين فى الخارج، وخاصة إلى كييف، ولكن على مسئوليتهم الشخصية.

خطر الحرب النووية

وعلى المستوى الجيوسياسى، فإن الغموض الإشكالى والخطير لبيلاروسيا، والذليل تجاه سيدين ماليين: موسكو وبكين ومستعدان دائما للسماح للروس بمهاجمة أوكرانيا من الشمال وتعريض بولندا للخطر، لا يزال خطيرا للغاية بحلول يوليو المقبل، على أية حال، سيكون لروسيا قاذفات قنابل نووية استراتيجية وحاملات صواريخ فى بيلاروسيا وترسانة نووية مخزنة فى بيلاروسيا.

وقد اعترف لوكاشينكو نفسه بأنه يرى سيناريو حرب نووية يلوح فى الأفق. من ناحية أخرى، لا يعترف مذهب بوتين بالهزائم وأوكرانيا بدورها لا تريد أن يستعبدها الروس مرة أخرى.







وفى الحقيقة، أدى توسيع حلف الناتو ليشمل فنلندا والسويد بشكل كبير إلى زيادة مخاطر وقوع حوادث عسكرية مميتة واتساع نطاق الصراع، من الناحية الجيوسياسية، إن الهدنة أو وقف إطلاق النار - أو حتى السلام الذى يترك دومباس وشبه جزيرة القرم للروس وكل شيء غير أوكرانيا، لن تحل أى شيء. قبل الحرب، كان من الممكن تصور فرضية حياد محتمل لأوكرانيا، ولكن الآن بما أن فنلندا نفسها لم تعد محايدة، فإن هذا الحل يبعد كثيرا.

لذلك دخلت أوروبا فى متاهة ودوامة من الأحداث بلا مخرج. هناك خطر موضوعى فى أوروبا لحدوث حرب جديدة مدتها ثلاثون عاما، كما فى عام ١٦٠٠، تكاد تكون هذه الحرب غير محدودة ومقسمة إلى فترات، هذا هو الوضع فى أوكرانيا، مع الحربين، عام ٢٠١٤ و٢٠٢٢.

نهاية المطاف

فى مواجهة العديد من المناقشات حول إعادة بناء هيكل أمنى أوروبى مشترك، ما زلنا بعيدين عن مفاوضات جديدة مماثلة لمفاوضات يالطا، على وجه التحديد فى شبه جزيرة القرم فى منطقة vexata quaestio.

على العكس من ذلك، هناك تصور لأوروبا ذات سرعتين، أوروبية أطلسية من جانب واحد: جانب الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى. ثم طريق أوروبا وآسيا من ناحية أخرى، مع طريق الحرير الروسى الصينى والاتحاد الأورو-أسيوى.

أوكرانيا، التى مثل روسيا، هى الحدود الشرقية وآخر دولة فى أوروبا والأولى فى آسيا لتحديدها استراتيجيا وتاريخيا، هى نقطة وصول طريق الحرير والحزام، بالإضافة إلى كونها دولة أكبر مستثمر فيها، قبل الحرب، كانت بالفعل الصين.

فى نهاية المطاف، ما وراء فرضيات مفاوضات السلام التى طرحها ماكرون، ولولا، رئيس البرازيل وزعيم البريكس، والصين فى عهد تشى، وكذلك فرضيات أردوغان، وإسرائيل، ودبلوماسية الفاتيكان، والأمم المتحدة من جوتيريس.

كل المفاوضات الافتراضية التى قد بدأت حتى الآن، تظل الصين اللاعب أو بالأحرى القائد والفاعل الحاسم وهذا ليس من قبيل المصادفة، لأن مستقبل مشروع طريق الحرير والحزام يعتمد على نتيجة هذه الحرب، ولأن الصين تنوى قيادة النظام الدولى الجديد متعدد الأقطاب بحلول عام ٢٠٤٩، وذلك بفضل هذه الحرب الأوروبية الجديدة التى استمرت ثلاثين عاما، والتى بدأت على وجه التحديد فى عام ٢٠٢٢.

وبالتالى، أوروبا وروسيا تشاركان كلاعبين رئيسيين فى لعبة تم تحديدها فى نهاية المطاف فى بكين وواشنطن، والتى كانت موجودة، فى أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة.. ذلك الخط الساخن مثل ذلك الذى كان يربط بين الكرملين والبيت الأبيض.



معلومات عن الكاتب:

ليوناردو دينى مفكر وفيلسوف من أصل إيطالى كانت أطروحته للدكتوراه حول نظرية السياسة وفلسفة القانون، له العديد من الكتب والدراسات كما كتب الرواية إلى جانب القصائد الفلسفية، يستعرض من وجهة نظره الفلسفية، ما يتردد عن الهجوم الأوكرانى المضاد.



