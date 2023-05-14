"القاهرة الإخبارية" ترصد فرز الأصوات في الانتخابات التركية.. وأردوغان يتابع من أنقرة

أكد مراسلو "القاهرة الإخبارية" في تركيا، بدء عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

وقال عمر أحمد، من أنقرة، إن اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت أنه حال وجود مواطنين لا يزالون يقفون في طوابير الاقتراع بالتزامن مع قرب إغلاق الصناديق فسيأخذ منهم هوياتهم ويتم السماح لهم بالتصويت.

وأوضح "أحمد" أنه حتى اللحظات الجارية لم يتم الإعلان عن أي نتيجة، وأن ما يتم في الداخل هو عمليات الفرز فقط، واللجنة هي المسؤولة عن بث النتائج الأولية ما بين الساعة السادسة والتاسعة مساءً.

ومن إسطنبول، قال المراسل أحمد زكريا، إن المراكز في المدينة أغلقت أبوابها وأن آخر من أدلى بصوته ناخب من كبار السن.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توجه إلى أنقرة لمتابعة الانتخابات والبقاء فيها لمتابعة نتائج الفرز، وهي خطوة لم يعلن عنها، إذ أعلن أنه سيتابع العملية من بدايتها وحتى آخرها في مدينة إسطنبول.

وفي مدينة هاتاي التركية، قال مراسل "القاهرة الإخبارية" عبدالحميد سلات، إن المدينة كانت متوترة بأكملها قبل إغلاق صناديق الاقتراع وبعد الإغلاق تحولت إلى حياة أخرى، بعدما خرج المواطنون في الشوارع ينتظرون إعلان النتائج ومتابعة عملية الفرز.



