ضبط "سائق تاكسي" ظهر فى فيديو يقوم بأفعال خادشة للحياء لسيدة فى مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" يظهر خلاله قائد سيارة أجرة “سائق تاكسي” يقوم بأفعال خادشة للحياء بالقاهرة.

وقالت الداخلية فى بيان لها اليوم الأحد، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام سائق تاكسى أجرة بعمل أفعال خادشة للحياء لسيدة تقود سيارتها عقب قيامها بالإصطدام به دون قصد والاعتذار له وقيامه بالتعدى عليها بألفاظ خارجة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة.

ووأضافت: وبالفحص أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها، وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار اليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.