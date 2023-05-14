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الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الخيري للملابس

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، المعرض الخيري الثاني للملابس والأحذية والشنط الذى يشارك به مختلف الكليات.

 

يأتى تنظيم هذا المعرض السنوى لخدمة الطلاب وتقديم احتياجاتهم من الملابس والأحذية والشنط، وذلك ضمن خطة الجامعة وأنشطة رعاية الشباب وإدارة التكافل الاجتماعى لتخفيف العبء عن الطلاب وأسرهم وتقديم مختلف المتطلبات التى يحتاجها الطلاب.

 

 ويتولى الإشراف على المعرض الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وإشراف تنفيذى سمر الشباسي مدير اداره التكافل الإجتماعي.

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