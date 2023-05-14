ألفارو إيران: إسبانيا علي إطلاع بالمجهودات التي تقوم بها مصر فى مكافحة التغيرات المناخية

التقى ألفارو إيران غوتيريز، سفير إسبانيا بالقاهرة، اليوم الأحد، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وذلك في إطار زيادة التعاون المثمر بين إسبانيا والإسكندرية نظرا للتشابه بين البلدين والتاريخ الطويل للعرب في إسبانيا، وذلك بحضور إدواردو سوناريم، الملحق التجاري والاقتصادي بالسفارة.



وقال ألفارو إيران غوتيريز: سعيد بتواجدي في الإسكندرية وكان من المفترض أن أزورها في وقت سابق ولكن لم أتمكن من الحضور بسبب انشغالي، وسوف أقوم بالعديد من الزيارات في المستقبل.

وأضاف: الإسكندرية من أهم المدن التي تحظى باهتمام الشركات الإسبانية وهناك العديد من الاستثمارات الإسبانية بالإسكندرية، مؤكدا أن إسبانيا مهتمة بشكل كبير بالتغيرات المناخية.

وتابع: إسبانيا علي اطلاع بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية لمكافحة التغيرات المناخية والاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة.



وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استقبل بمكتبه، اليوم الأحد، ألفارو إيران غوتيريز، سفير إسبانيا بالقاهرة، برفقته إدواردو سوناريم، الملحق التجاري والاقتصادي بالسفارة، وشدد اللواء محمد الشريف على المجهودات المبذولة من الحكومة خاصةً في مدينة الإسكندرية والتي تعاني منذ العديد من السنوات من التغييرات المناخية وارتفاع منسوب البحر وتغير مواعيد النوات بالإضافة إلى الكميات الكبيرة من الأمطار، مشيرًا إلى قيام الدولة بالعديد من المشروعات لحماية الآثار بالإسكندرية كمشروع حماية قلعة قايتباي.