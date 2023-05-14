مانشستر سيتي يقترب من لقب الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك إيفرتون

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا ومهما على مضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح السيتي أهداف المبارة عن طريق إلكاي جوندوجان في الدقيقة 37 وأضاف زميله إيرلينج هالاند الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، عاد جوندوجان لتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 51، لتنتهى المباراة بثلاثة أهداف للفريق السماوي.

وبهذه النتيجة، واصل مانشستر سيتي زحفه نحو لقب الدوري الإنجليزي حيث يحتل صدارة البريميرليج برصيد 85 وبفارق 4 نقاط عن الوصيف أرسنال، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 32 نقطة في المركز السابع عشر ليواجه الفريق خطر الهبوط لدوري الشامبيونشيب.

