الإسكندرية تستعد لاستقبال المصطافين.. تطوير منظومة الإنقاذ لمنع حوادث الغرق

تستعد محافظة الإسكندرية، لاستقبال المصطافين مع الانتهاء من موسم الامتحانات وبدء إجازة نهاية العام.

تطوير منظومة الإنقاذ لمنع حوادث الغرق

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتطوير منظومة الإنقاذ وإتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التى تمنع حوادث الغرق، والتنسيق مع الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ علي تنفيذ عدة دورات تدريبية بهدف رفع كفاءة المنقذين العاملين بالشواطئ.

وتنفيذًا لذلك، نسق الدكتور محمد عبد الرزاق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مع الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لبدء فعاليات التدريب الأسبوع الماضي، وشمل منقذين الشواطئ العامة والمجانية.

وأكد الشريف علي ضرورة استكمال التدريبات لكافة منقذي وغطاسي شواطئ الاسكندرية.

تضمنت التدريبات (تدريبات نظرية وأخري عملية)، والتدريب على سرعة الوصول للشخص المراد إنقاذه مع الاحتفاظ بلياقة المنقذ، وكذلك التدريب على المسكات الصحيحة. واستهدفت التدريبات رفع كفاءة المنقذين.

وشهد مراحل التدريب؛ الكابتن نبيل محمد الشاذلي المستشار الفني للإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والكابتن سامح الشاذلي، رئيس الإتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي الإتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، والعميد محمد سرى المراقب العام للشواطئ، وعميد دكتور خالد محسب مدير مركز.

استعدادات شواطئ الإسكندرية

وشهدت تجهيزات المصيف في الإسكندرية 2023 عدد من الإجراءات والاستعدادات للموسم الجديد من قبل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية التي تعمل على أمور عدة من أجل إنجاح الموسم الصيفي من خلال توفير حجز إلكتروني وتدريب المنقذين بالإضافة إلى متابعة المصطافين بشكل دوري.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمرور على الشواطئ والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين استعداد لبدء فصل الصيف.

وقام الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور اليوم على شواطئ القطاع الشرقي بداية من شاطئ أبو قير وحتى شاطئ استانلي بإجمالي ٨ شواطئ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال رواد الشواطئ.

واطمأن الدكتور محمد عبد الرازق، على جاهزية شواطئ القطاع الشرقي ونظافتها لاستقبال المواطنين والتزام كافة المستأجرين وعمال الشواطئ بتعليمات كراسة الشروط، مؤكدا على حسن معاملة رواد الشواطئ واستقبالهم بالشكل الذي يليق بمكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط.

وخلال جولته، شدد عبد الرازق على عدم استغلال رواد الشواطئ بأي شكل من الأشكال والإلتزام بأسعار تذاكر الدخول ومجانية دورات المياة، مؤكدا على الإلتزام بعدم فرض الإكراميات علي الرواد.

وأضاف أن منظومة الشكاوى جاهزة لاستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات علي أرقام التالية أرقام الشكاوي بالقطاع الشرقي ( ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ - ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ -٠١١١٩٥٥٥٩٤٦ - ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨) و

أرقام الشكاوي بالقطاع الغربي (٠١٢٢٥٢٦٧٢٧٦ - ٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣- ٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤ - ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤).