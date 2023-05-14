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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

عين شمس تعلن عن جائزة يوسف بن كانو في دورتها الـ11

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت جامعة عين شمس عن جائزة يوسف بن أحمد كانو في دورتها الحادية عشر (2023)، بعنوان "جائحة كورونا COVID 19 والتعافي الاقتصادي وتجربة مملكة البحرين في مكافحة الجائحة"، التى يقدمها مجلس أمناء الجائزة بمملكة البحرين.

 

وأوضحت الجامعة فى بيان لها اليوم، أن الجائزة مفتوحة لجميع الأفراد والجامعات ومراكز الأبحاث والهيئات العلمية بالدول العربية، دعما لمسيرة العلم وتشجيعًا للمفكرين والعلماء من أبناء الأمة العربية.

 

وقالت: يمنح الفائز جائزة نقدية قدرها ثلاثون ألف دولار أمريكي +  شهادة تقدير.

 

وأعلنت الجامعة بأنه من يرد مزيد من المعلومات التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى، على أن يكون آخر موعد  للمشاركة بالجائزة 1 يوليو 2023.

COVID التعافي الاقتصادي الدعم الفني جامعة عين شمس يوسف بن كانو