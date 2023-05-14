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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. أرسنال بالقوة الضاربة أمام برايتون

أرسنال
أرسنال
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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل اللاعبين لمواجهة برايتون، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف الجانرز المباراة على ملعب الإمارات، وتقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، واعتمد أرتيتا على قوة الفريق الضاربة في الهجوم حيث سيبدأ بالثلاثي المكون من بوكايو ساكا وجابريل جيسوس وجابريل مارتينيلي.

ويبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - جاكوب كيويور - جابرييل ماجاليس - كيران تيرني

خط الوسط: مارتن أوديجارد - جورجينهو - جرانيت تشاكا

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابريل جيسوس - جابريل مارتينيلي

ويحتاج أرسنال إلى الفوز بالمباراة للمحافظة على حظوظه في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي في حال تعثر مانشستر سيتي المتصدر، ويحتل الجانرز وصافة الدوري برصيد 81 نقطة، فيما يسعى برايتون لاقتناص الثلاث نقاط من أجل اللحاق بالمركز المؤهلة للدوري الأوروبي حيث يملك 55 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

ويبدأ برايتون المباراة بتشكيل كالتالي:

ارسنال برايتون الدوري الإنجليزي بوكايو ساكا جابريل مارتينيلي