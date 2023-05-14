عبد السلام نوير: القائمة النسبية تتعارض مع أوضاعنا الحالية

وجه الدكتور عبد السلام نوير ، رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق الحوار الوطني .

وقال نوير ، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشره الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب): “عندما نتحدث عن الانتخابات ونقول إن القائمة النسبية تتعارض مع أوضاعنا الحالية فعلينا توفيق تلك الأوضاع”.



وأضاف رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية: “النائب هو نائب الأمة وليس نائب الخدمات ، وإذا كان هناك معوقات حاليا من تطبيق إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية فعلينا أن نعالج ده لاننا في النهاية نسعي لوضع نظام انتخابي نسير عليه مستقبليا”.