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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبد السلام نوير: القائمة النسبية تتعارض مع أوضاعنا الحالية

جانب من جلسات الحوار
جانب من جلسات الحوار الوطني
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وجه الدكتور عبد السلام نوير ، رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق الحوار الوطني  .

وقال نوير ، خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشره الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب): “عندما نتحدث عن الانتخابات ونقول إن القائمة النسبية تتعارض مع أوضاعنا الحالية فعلينا توفيق تلك الأوضاع”.


وأضاف رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية: “النائب هو نائب الأمة وليس نائب الخدمات ، وإذا كان هناك معوقات حاليا من تطبيق إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية فعلينا أن نعالج ده لاننا في النهاية نسعي لوضع نظام انتخابي نسير عليه مستقبليا”.

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