قبل مواجهة بطل المغرب.. الزمالك يتصدر مجموعته بكأس الكؤوس الأفريقية لليد

يتصدر نادي الزمالك لكرة اليد المجموعة الأولي في كأس الكؤس الافريقية في كرة اليد المقامة حالياً بالنادي الأهلي فرع الجزيرة .

تضم مجموعة الزمالك، وداد سمارة المغربى، وريد ستار بطل كوت ديفوار، وجيه آس كيه الكونجولي، وفانز الكاميرونى.

وجمع الزمالك 9 نقاط بالفوز في المواجهات الثلاثة وله 134 هدف وعليه 72، بينما وداد سمارة يحل في المركز الثاني من نفس المجموعة ب9 نقاط وله 72 هدف وعلية 44.

وفاز نادي الزمالك بأول لقاءاته فى البطولة على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20 ، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.

كما فاز الزمالك على جيه آس كيه الكونجولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

ومن المقرر ان يلتقي الزمالك بعد قليل وداد سمارة المغربى فى رابع مواجهات الأبيض في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.