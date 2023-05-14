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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تعلن عن جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري
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أعلنت اللجنة العليا لمكتب الجوائز بجامعة عين شمس، اليوم الأحد، عن جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري وكيل هيئة قضايا الدولة الاسبق، عن فتح باب الترشح للجائزة.


وتتكون المسابقة من بحوث مقدمة في أحد الموضوعات التالية: “التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي - تجديد الخطاب الدعوي والإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي”.

 

ويمنح الفائز جائزة تقديرية لا تقل عن 10 آلاف جنيه في أى من الموضوعات المذكورة،
كما يمنح البحث الجيد غير الفائزة في أى من الموضوعين عالية جائزة تشجيعية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو 31 يناير 2024.


وأعلنت الجامعة بأنه لمزيد من المعلومات التواصل  مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفني. 

التغيرات المناخية تجديد الخطاب هيئة قضايا الدولة جامعة عين شمس فتح باب الترشح