أشرف رشاد: القائمة المطلقة من شأنها أن تحقق الاستحقاقات الدستوري

أعلن المهندس أشرف رشاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن دعمه لإجراء الانتخابات البرلمانية وفق نظام القائمة المغلقة.

وأضاف “رشاد” ممثل الأغلبية بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، أن القائمة المطلقة من شأنها أن تحقق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور من المرأة والشباب والأقباط، كما أن النظام الفردي لابد منه لأن هناك قطاع من المواطنين من يبحث عن نائب الخدمات.

واستبعد إمكانية الجمع بين نظام القائمة المطلقة والفردي والقائمة النسبية، قائلا: هل يتحمل الناخب المصري الورقة الثالثة بالمنطق، مستحيل تطبيقها، الناخب المصري لا يستطيع التعاطي مع هذا السياق.