ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

يسعى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لحسم صدارة المجموعة ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد عندما يواجه نظيره سبورتنج مساء اليوم الأحد في مباراة مهمة اليوم الأحد ضمن مباريات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في ضيافة النادي.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الكؤوس الأفريقية

الأهلي - 4 نقاط

سبورتنج - 4 نقاط

رجاء أغادير المغربي - 0

كيركوس الإثيوبي - 0

وكان فريق يد الأهلي استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 59-8، ثم حقق فوزه الثاني في البطولة على حساب فريق رجاء أغادير المغربي بنتيجة 40-16.