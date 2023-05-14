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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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يسعى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لحسم صدارة المجموعة ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد عندما يواجه نظيره سبورتنج مساء اليوم الأحد في مباراة مهمة اليوم الأحد ضمن مباريات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في ضيافة النادي.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الكؤوس الأفريقية 

الأهلي - 4 نقاط 

سبورتنج - 4 نقاط 

رجاء أغادير المغربي - 0

كيركوس الإثيوبي - 0

وكان فريق يد الأهلي استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 59-8، ثم حقق فوزه الثاني في البطولة على حساب فريق رجاء أغادير المغربي بنتيجة 40-16.

بطولة كأس الكؤوس الإفريقية فريق يد الأهلي الأهلي وسبورتنج