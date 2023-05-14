حزب الكرامة: الحديث حول عدم دستورية إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية ليس له مبرر

قال أحمد البحيري ممثل حزب الكرامة، إن الحديث حول عدم دستورية إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية ليس له مبرر علي الاطلاق.



وأضاف “البحيري” خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، أن الدستور والمحكمة الدستورية في مصر لم يقل أن الانتخابات النسبية غير دستوري، بل إن الانتخابات بنظام القائمة النسبية دستوري.



وأكد القيادي بحزب الكرامة: أذا كان وجودنا هنا من أجل الحديث لعرض وجهة نظرى وأمشي فإن ذلك ليس حوار، فالحوار هو حالة من الاشتباك حول رؤي للوصول إلي صيغه توافقية بين الجميع.