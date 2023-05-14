محافظ الإسكندرية يستقبل سفير إسبانيا بالقاهرة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الأحد بمكتبه ألفارو إيران غوتيريز سفير إسبانيا بالقاهرة، برفقته ادواردو سوناريو الملحق التجاري والاقتصادية بالسفاره .

أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته باستقبال السفير الإسباني ، مؤكدا أنه لابد من العمل علي تعزيز وزياده التعاون بين إسبانيا والإسكندرية نظراً للتشابه بين البلدين والتاريخ الطويل للعرب في إسبانيا .

وأكد الشريف المجهودات المبذولة من الحكومة خاصة في مدينة الاسكندرية التي تعاني منذ العديد من السنوات من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر وتغير مواعيد النوات بالإضافة إلي الكميات الكبيرة من الأمطار ، مشيرًا إلي قيام الدولة بالعديد من المشروعات لحماية الآثار بالاسكندرية كمشروع حماية قلعة قايتباي .

من جانبه، عبر سفير إسبانيا عن سعادته بوجوده في الإسكندرية مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يزور الاسكندريه في وقت سابق إلا أنه لم يتمكن من الحضور بسبب انشغاله ، موضحًا أنه سوف يقوم بالعديد من الزيارات في المستقبل .

وأضاف السفير أن الإسكندرية من أهم المدن التي تحظي باهتمام الشركات الإسبانيه وأن هناك العديد من الاستثمارات الإسبانيه بالإسكندرية.

وأكد السفير أن إسبانيا مهتمه بشكل كبير بالتغيرات المناخية وأنها علي اطلاع بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية لمكافحة التغيرات المناخيه والاتجاه الي استخدام الطاقه النظيفة وأنه مدرك أن هذا التحول سوف يأخد العديد من السنوات .

وفي نهايه اللقاء تم تبادل الصور والهدايا التذكارية.