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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة إنبي بالدوري

زوران يعلن قائمة
زوران يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمباراة إنبي
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة إنبي ، المقرر إقامتها غداً الإثنين ،على ملعب الأخير ،ضمن منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
 

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي :

حراسة المرمى :
المهدي سليمان وصبحي سليمان وفارس السيد.

خط الدفاع :
صبري رحيل ، عبدالله نصيب  ، مصطفى ابراهيم ، أحمد بهاء ، محمد الصالح ، خالد صبحي ، كازيتو.

خط الوسط :
مورو ، ناصر ناصر ،اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن،
محمود عبدالعزيز ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ،
عمار حمدي ، أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم:
مابولولو واوستن اموتو وأحمد عيد.

\الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٤٠ نقطة ،بينما إنبي في المركز العاشر برصيد ٣٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

الاتحاد السكندري إنبى الدوري الممتاز الجولة رقم ٢٨ زوران مانولوفيتش