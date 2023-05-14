تعرف على قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة إنبي بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة إنبي ، المقرر إقامتها غداً الإثنين ،على ملعب الأخير ،ضمن منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي :
حراسة المرمى :
المهدي سليمان وصبحي سليمان وفارس السيد.
خط الدفاع :
صبري رحيل ، عبدالله نصيب ، مصطفى ابراهيم ، أحمد بهاء ، محمد الصالح ، خالد صبحي ، كازيتو.
خط الوسط :
مورو ، ناصر ناصر ،اسلام عبدالنعيم ، ابراهيم حسن،
محمود عبدالعزيز ، فوزي الحناوي ، خالد الغندور ،
عمار حمدي ، أحمد عادل ميسي.
خط الهجوم:
مابولولو واوستن اموتو وأحمد عيد.
\الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس برصيد ٤٠ نقطة ،بينما إنبي في المركز العاشر برصيد ٣٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .