انطلاق جلسة لجنة النقابات بالحوار الوطني

انطلقت منذ قليل، جلسة لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحت عنوان «حل تحديات التعاونيات»، بحضور الدكتور أحمد البرعي، مقرر اللجنة، والدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام لتعاونيات مصر، وطلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد آخر من رؤساء الاتحاد النوعية.

وبدأت أولى جلسات لجان الحوار الوطني، اليوم بمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات و لجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتناقش لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التمسك المستمدامه إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

واتفق مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد الجلسات بشكل ثابت أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، لكل جلسة ثلاث ساعات.

ويخصص يوم الخميس المقبل، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، إذ تعقد جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بجانب عقد جلستان بالتوازي لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.