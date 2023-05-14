جولة تفقدية مفاجئة لوكيل الشباب بالدقهلية بإدارة شباب أجا.. صور

تفقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الأحد ، المبني الإداري لإدارة شباب اجا، فى إطار متابعتها للهيئات الشبابية والرياضية بالادارات الفرعية بمحافظة الدقهلية.

ورافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الجولة التفقدية، بإدارة شباب اجا، سامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، و محمد رمضان مدير عام الرياضة بالمديرية، و علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا.

بدأت أولي الجولة التفقدية داخل مركز شباب مدينه اجا، وتفقدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، الملعب الخاص بمركز شباب مدينة أجا، ومتابعه صيانه النجيل الطبيعي ومتابعه المبني الاداري بمركز شباب مدينة أجا.

وكان فى إستقبال الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الكابتن عادل أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينه اجا.

وفي نفس السياق زارت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، موقع اداره شباب اجا الجديد بمدرجات ملعب مركز شباب مدينه أجا.

تأتى هذه الجولة التفقدية بإدارة شباب اجا للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، فى إطار المتابعة المستمرة للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى محافظة الدقهلية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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