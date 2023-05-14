ads
الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة تفقدية مفاجئة لوكيل الشباب بالدقهلية بإدارة شباب أجا.. صور

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الأحد ، المبني الإداري لإدارة شباب اجا، فى إطار متابعتها للهيئات الشبابية والرياضية بالادارات الفرعية بمحافظة الدقهلية.

ورافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الجولة التفقدية، بإدارة شباب اجا،  سامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، و محمد رمضان مدير عام الرياضة بالمديرية، و علي عبد الرحمن مدير إدارة شباب اجا.

بدأت أولي الجولة التفقدية داخل مركز شباب مدينه اجا، وتفقدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، الملعب الخاص بمركز شباب مدينة أجا، ومتابعه صيانه النجيل الطبيعي ومتابعه المبني الاداري بمركز شباب مدينة أجا.

وكان فى إستقبال الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الكابتن عادل أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينه اجا.

وفي نفس السياق زارت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، موقع اداره شباب اجا الجديد بمدرجات ملعب مركز شباب مدينه أجا.

تأتى هذه الجولة التفقدية بإدارة شباب اجا للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، فى إطار المتابعة المستمرة للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى محافظة الدقهلية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

IMG-20230514-WA0120
IMG-20230514-WA0120
IMG-20230514-WA0124
IMG-20230514-WA0124
IMG-20230514-WA0125
IMG-20230514-WA0125
IMG-20230514-WA0130
IMG-20230514-WA0130
IMG-20230514-WA0123
IMG-20230514-WA0123
IMG-20230514-WA0128
IMG-20230514-WA0128
IMG-20230514-WA0129
IMG-20230514-WA0129
IMG-20230514-WA0127
IMG-20230514-WA0127
IMG-20230514-WA0114
IMG-20230514-WA0114
IMG-20230514-WA0115
IMG-20230514-WA0115
IMG-20230514-WA0122
IMG-20230514-WA0122
IMG-20230514-WA0113
IMG-20230514-WA0113
IMG-20230514-WA0118
IMG-20230514-WA0118
IMG-20230514-WA0121
IMG-20230514-WA0121
IMG-20230514-WA0126
IMG-20230514-WA0126
IMG-20230514-WA0117
IMG-20230514-WA0117
IMG-20230514-WA0111
IMG-20230514-WA0111
IMG-20230514-WA0116
IMG-20230514-WA0116
الدقهلية الشباب والرياضة بالدقهلية محافظة الدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وكيل وزارة الشباب بالدقهلية