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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة مطروح يكرم معيدة وطالبة لفوزهمها بمسابقة النحت على الرمال بالإسكندرية

رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح يكرم المعيدة والطالبة
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كرم الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، المعيدة فاطمة الزهراء عوض الله، بكلية التربية النوعية، لحصولها على درع التميز الأول، والطالبة أمنية رأفت عبد الواحد الطالبة بالكلية؛ لحصولها على المركز الثالث، بمهرجان النحت على الرمال الذي أقامته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية في شاطئ السرايا العام، بمشاركة ١٣ متسابقًا من جامعات مختلفة.  

وأكد “النجار” أن هذا التكريم يأتي تأكيدًا لحرص الجامعة على دعم وتشجيع المتميزين والموهوبين في شتى المجالات وكافة الأنشطة والمسابقات، التكريم الذي من شأنه حثهم على مواصلة التفوق والتميز.

وأشاد رئيس جامعة مطروح بالمستوى المتميز للأعمال المقدمه من المعيدة والطالبة بالمهرجان، مضيفًا أن عدد من الصحف الأجنبية أبرزت فوز تلك النماذج المتميزة للنحت على الرمال، معربًا عن سعادته وفخره بأبنائه الذين يرفعون اسم الجامعة عاليًا.

رئيس جامعة مطروح يكرم معيدة وطالبة لفوزهمها بمسابقة النحت على الرمال بالإسكندرية

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