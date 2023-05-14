انطلاق البرنامج الصيفي للطفل بأوقاف جنوب سيناء.. صور

انطلقت اليوم الأحد فعاليات البرنامج الصيفي للطفل(الحصن الفكري لأطفالنا)، بأوقاف محافظة جنوب سيناء، برعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وبإشراف فضيلة الشيخ السيد يوسف السيد غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء ومتابعة الشيخ إبراهيم أحمد على مدير الدعوة والشيخ مصطفى محمد عامر مدير الإرشاد الديني بالمديرية.

انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي للعام الثاني على التوالي بعد نجاحه المبهر في العام الماضي وقد اقبل اليوم على البرنامج أعداد كبيرة على المساجد في أنحاء المحافظة، وقد تابع ميدانيا فضيلة الشيخ السيد يوسف السيد غيط مدير المديرية وقيادات الدعوة ومديرو الإدارات انطلاق البرنامج .

من جانبه تابع الشيخ مدير المديرية افتتاح البرنامج من مسجد الروضة بحي الروضة بمدينة طور سيناء وإمامه فضيلة الشيخ صلاح الشبراوي والمروة بحي المروة وامامه فضيلة الشيخ محمد أحمد الفخراني .

شارك في فعاليات البرنامج بمسجد الروضة الإعلامي أبوالسعود أبوالفتوح مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن انطلاق البرنامج الصيفي للطفل لهذا العام بداية من 14 مايو 2023 م، ولمدة ثلاثة أشهر (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، كما قررت الوزارة توسيع دائرة المساجد التي سيقام بها النشاط هذا العام إلى (20) ألف مسجد بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة ومحفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية .



يأتي هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.

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