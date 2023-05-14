«الأهلي الكويتي – مصر» يحقق 100% نموًا في صافي الأرباح بنهاية الربع الأول من عام 2023

سجل البنك الأهلي الكويتي – مصر، نتائج مالية قوية على كافة الأصعدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، كما تمكن من تعزيز مكانته كأحد البنوك الرائدة محققاً طفرة في نمو حجم الأعمال والأرباح، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 100% ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 مقارنة بـ 551 مليون جنيه مصري في نفس الفترة من عام 2022، وذلك استمراراً لسلسلة النجاحات التي حققها البنك، أحد أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري، وفي ظل التطورات الاقتصادية المتتالية.

وفى ظل التطور الملحوظ لحجم نمو البنك منذ أن بدأ نشاطه في مصر، فقد أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 40% ليحقق 841 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 603 مليون جنيه مصري، عن الفترة ذاتها من العام الماضي، كما نما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 63% ليبلغ 779 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 478 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما زاد إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي - مصر في نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة قدرها 5.6% ليصل إلى 79.8 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك للعام الماضي والتي بلغت 75.6 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2022. وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 3.3% ليصل إلى 68.3 مليار جنيه مصري مقابل 66.2 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2022، وزادت محفظة القروض بنسبة 6.64% لتبلغ 38 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022.

وتعقيبا على النتائج المالية، علق على معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر قائلا: "يتزامن تحقيقنا أرباحاً قياسية خلال الربع الأول من العام مع مرور 7 سنوات على تواجدنا في السوق المصرفي المصري، حيث نجح البنك طوال تلك الفترة أن يحقق الريادة في مؤشرات الأداء بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تطلبت نهجاً حذراً لضمان النجاح المستدام وتحقيق أهداف استراتيجيتنا طويلة الأجل".

أوضح معرفي، "أن استراتيجية البنك تعكس آفاقاً مستقبلية تتسم بالتوسع واقتناص الفرص التي تتماشي مع التطورات الاقتصادية وتحسين كفاءة جميع الخدمات والمنتجات بالإضافة إلى تطوير القطاعات الرئيسية باعتبارها من أولويات النمو التي يتبناها البنك، وهو ما يبرزه ارتفاع إجمالي أصول البنك بشكل ملحوظ، وهذه الإنجازات هي شهادة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها البنك لاغتنام الفرص التنافسية داخل السوق المصري."

قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر: هذه النتائج المالية الاستثنائية تؤكد مرونة خطط الأعمال التي ساعدت البنك على تطوير عملياته المصرفية، ومكنتنا من تحقيق مركزاً مالياً قوياً داخل السوق المصرفي المصري، مما يؤكد على الدور الفعال الذي يقوم به فريق العمل في تنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة وتحقيق النمو المتوازن من حيث الحصة السوقية والربحية على حد سواء، حيث بلغت أرباح البنك الأهلي الكويتي – مصر قبل الضريبة 1,249 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من 2023مقارنة بـ 698 مليون جنيه مصري عن نفس الفترة من عام 2022.

واستمراراً للنظرة التفاؤلية لعام 2023، عقب السلاوي بأن الركائز الرئيسية للبنك ستظل مبنية على المضي قدما في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات بالإضافة إلى زيادة قاعدة العملاء والاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على كافة القنوات المصرفية من خلال التعرف على المتغيرات والأولويات التي تحقق أكبر قدر من القيمة لعملائنا لضمان ريادتنا المصرفية.

واختتمالسلاوي قائلا: "على الرغم من التحديات الراهنة فأن البنك يتمتع برؤية طموحة تضمن حماية مصالح المساهمين والعملاء والموظفين. كما أننا نؤكد التزامنا بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري والتي تمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادي".

جدير بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي – مصر، يحرص على تأكيد دعمه لمجال المسؤولية المجتمعية ، حيث يقدم البنك الدعم الكامل للأفراد الأكثر احتياجاً في المجتمع من خلال المساهمة في المشروعات التنموية ورعاية مجموعة من المبادرات المجتمعية التي تهدف الى تطوير وتحسين مستوى المعيشة، والتي تنوعت ما بين تقديم الإعانات المالية والوصول إلى من هم في حاجة إلى المأوى والإمدادات الغذائية والقوافل الطبية والمنح التعليمية ومساعدة الأطفال والأفراد من ذوي الهمم والمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً في قري ومحافظات مصر.