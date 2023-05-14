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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نتائج وزن 79 كجم سيدات ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية

بطولة الجمهورية
بطولة الجمهورية
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انتهت  اليوم الأحد منافسات وزن ٧٩ كجم سيدات ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبية

 جاءت المراكز الأولى  كالتالي:

وزن ٧٩ كجم سيدات

- امل محمود حنفي لاعبة نادي اتحاد الشرطه على المركز الأول.
- نجلاء رجب عبد الحميد لاعبة نادى امبابه المركز الثاني.
- نجلاء شعيب محمد لاعبة نادي العزيمه المركز الثالث.

وان ٧٩ كجم رائدات

- نجلاء شعيب محمد لاعبه نادي العزيمه المركز الاول
- عبير محمود محمد لاعبه نادي امبابه المركز الثاني
- منى فؤاد ابراهيم لاعبة نادى المصرى القاهرى
المركز الثالث 
 

 حضر مراسم التتويج وتسليم الميداليات خالد عبد السميع مساعد مدير البطولة وعضو اللجنه الفنية.

ويشارك في البطولة 25 هيئة رياضية ممثلة في 270 لاعبا ولاعبة، منهم 200 لاعب، و70 لاعبة.

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