رسميًا.. منتخبا الرجال والسيدات للكرة الطائرة يشاركان بدورة الألعاب العربية بالجزائر

أكد عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر وافق على مشاركة منتخبي الرجال والسيدات في دورة الألعاب العربية المقرر إقامتها في دولة الجزائر خلال الفترة من ٥ وحتى ١٧ يوليو المقبل.

وأضاف “مخلوف” أن المجلس قرر انتظام منتخبي الرجال والسيدات في معسكر تدريبي مفتوح من أجل تجهيزهما بقوة قبل المشاركة في البطولة العربية.

وأوضح أن منتخبي مصر رجال وسيدات لديهم من الخبرات والإمكانات مايؤهلهم للمنافسة على ذهبية دورة الألعاب العربية، مشيرا إلى ان نجاح مجلس الإدارة في تنظيم المسابقات المحلية ساهم بقوة في رفع المستوى الفنى والبدني لكافة اللاعبين وعلى رأسهم اللاعبين الدوليين.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد ان مجلس الإدارة بصدد الانتهاء من تفعيل التوأمة مع الاتحاد الإماراتي بعد التعاون المشترك بين الاتحاديين المصري والاماراتى، حيث سبق أن استضاف الاتحاد الإماراتي معسكر منتخب الشباب واحسن استقباله وتم توفير كافة الإمكانيات للبعثة المصرية طوال فترة المعسكر.

وعن الاستعانة بحكام من الإمارات خلال منافسات الموسم المنتهي، اشاد رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بالتجربة والفكرة، موضحًا ان الحكام الإماراتيين مميزين وكانت تجربة مفيدة وناجحة وحققت العديد من أهدافها.

وأشار إلى أن الاستعانة بطاقم تحكيم إماراتي لم يكلف الاتحاد المصري أى مليم ولم يتقاضوا اى مبالغ مالية حتى قيمة تذكرة الطيران تحملها الاتحاد الإماراتي.

واختتم ياسر قمر تصريحاته قائلًا: التوئمة هدفها زيادة التعاون بين البلدين، ومصر دائمًا تفتح ذراعيها للأشقاء العرب، كما ان دور الرياضة تقارب الشعوب وخاصة العربية وهو ما يقوم به الاتحاد المصري للكرة الطائرة.