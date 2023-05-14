محافظ أسوان: تكثيف العمل والجدية لإستكمال المشروعات الجارية بالمرحلة الأولى لحياة كريمة

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمدير قطاع دار الهندسة بالصعيد اللواء مجدى أحمد محمود، وفريق العمل المرافق له، بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد صلاح المشرف على المشروعات.

شهد اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما تم تناول آخر المستجدات فى كل قطاع ومراحل العمل التى وصل إليها حتى الآن، وبحث المقترحات لمواجهة المعوقات أو أى ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات.

ووجه اللواء أشرف عطية بتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقًا للخطة الزمنية، مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الإعمال، مؤكدًا على متابعته المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانيًا لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ، ومراحل العمل، وهو الذى يتوازى مع قيام رؤساء المراكز والمدن والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الإنتهاء من الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.

وأشار أشرف عطية إلى أن هذه المشروعات ستساهم في إحداث تغيير واضح وواقعى بقرى أسون على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى خاصة وأن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 868 مشروع تم الإنتهاء منها، فيما جارى العمل بعدد 1126 مشروعًا آخر، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة، وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروعًا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

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